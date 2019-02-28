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۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

در چهارمحال و بختیاری؛

بهره گیری از ظرفیت خیران برای توسعه مساجد ضروری است

بهره گیری از ظرفیت خیران برای توسعه مساجد ضروری است

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: بهره گیری از ظرفیت خیران برای توسعه مساجد در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه چهار شنبه در شورای هماهنگی امور مساجد با اشاره به اینکه بهره گیری از ظرفیت خیران برای توسعه مساجد در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: حفظ حرمت و شان مساجد ضروری است.

وی بیان کرد: توسعه و احداث مساجد باید بدون تجملات صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه جذب جوانان به مساجد ضروری است، بیان کرد: اجرای طرح پیوند جوانان با مساجد از مهمترین طرح ها برگزار شده در این استان بوده است.

شش هزار نفر در طرح پیوند جوانان با مساجد در چهارمحال و بختیاری شرکت کردند

وی بیان کرد: شش هزار نفر در طرح پیوند جوانان با مساجد در چهارمحال و بختیاری شرکت کردند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه زمینه برای استحکام پیوند جوانان با مسجد فراهم شود، اظهار داشت: باید از ظرفیت های مختلف برای جذب جوانان و نوجوانان به مسجد بهره گرفت.

وی عنوان کرد: مسجد مدرسه انسان سازی است و باید از این ظرفیت برای تربیت جوانان مومن و انقلابی استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد عنوان کرد: ائمه جماعات نقش مهمی در جذب جوانان به مسجد دارند و باید تلاش کنند که محیط مسجد به گونه ای باشد که جوانان و نوجوانان جذب مساجد شوند.

وی با اشاره به اینکه دشمن جوانان کشور را هدف قرار داده است، عنوان کرد: کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در بین جوانان از مهمترین اهداف دشمن است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: مساجد نقش مهمی در تقویت ارزش های اسلامی در بین جوانان دارند و باید تلاش کردن جوانان وارد مساجد شوند.

فعالیت های قرانی در چهارمحال و بختیاری افزایش یابد

وی بیان کرد: ترویج فرهنگ قرآن در استان چهارمحال و بختیاری ضروری است و فعالیت های قرانی در این زمینه افزایش یابد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: برگزاری دوره های اموزشی قرآن در  مساجد مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه ارتقای کمی و کیفی فعالیت های قرانی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: باید با برنامه ریزی مناسب در مسیر ترویج فرهنگ قران حرکت کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت:  کسانی که در مسیر قرآن حرکت می کنند سعادتمند خواهند شد.

وی بیان کرد: توانمندی ها و ظرفیت های بسیاری برای ترویج فرهنگ قران در سطح استان وجود دارد که باید از این ظرفیت ها بهره گیری کرد.

کد مطلب 4555290

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