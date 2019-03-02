پای لنگ شبکه ۷۰ ساله فاضلاب آبادان/شبکه هنوز احیا نشده است

خبرگزاری مهر- گروه استان ها- فرزانه یحیی آبادی: مشکل سرریز شدن آب فاضلاب در کوچه ها و خیابان های آبادان یکی از مشکلات حاد این شهر است که اقدامات کوچک و گذرای مسئولانی که طی سال ها بر کرسی مدیریت آب و فاضلاب آبادان تکیه زدند و در انجام این اقدامات از همراهی مسئولان وزارت نیرو و استان خوزستان نیز بهره بردند، نتوانست گره کور این شبکه پیر و فرسوده را بگشاید.

فاضلاب هایی که سال ها راهشان را از دل زمین و از درون شبکه فاضلاب به سطح کوچه و خیابان ها پیدا کرده اند و همچنان بی پروا به پیش می روند و هم شهر را بد منظره و زشت کرده اند و هم امکان تردد را از مردم به دلیل انتشار بوی نامطبوعشان گرفته اند و کسی هم جلودارشان نیست.

از عمده مشکلات شهر پنج هزار و ۵۰۰ هکتاری آبادان در ارائه خدمت به شهروندان، فاضلاب شهری در مناطق حاشیه ای است که به دلیل طراحی و اجرایی نشدن سامانه فاضلاب به طور کامل، ارائه خدمات شهری دیگر از جمله آسفالت، جدول گذاری، فضای سبز و حتی پروژه های گازرسانی شهر را با مشکل روبه رو کرده است.

هم اکنون محله های بزرگی همچون محله لاله، کوی بهار، شطیط، علوانیه، سلج غربی و شرقی، ذوالفقاری، کوی ملت، امیری و نواحی حاشیه شهر آبادان، با مشکلات عدیده ای در زمینه فاضلاب مواجه هستند که باید برای رفعشان تدبیر و برنامه ریزی درستی انجام شود.

با توجه به افزایش ساخت و سازها و رشد جمعیت در شهرستان آبادان، پایین بودن آب های سطحی و نبود سامانه فاضلاب شهری، سلامت مردم این شهر را در معرض تهدید قرار داده و زندگی شهروندان را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است.

به گفته کارشناسان سلامت محیط، وجود آب های راکد و سرریز شدن فاضلاب در کوچه و خیابان ها باعث افزایش احتمال انتقال بیماری واگیردار می شود.

یکی از ساکنان کوی کارگر آبادان در این باره به خبرنگار مهر می گوید: سامانه دفع فاضلاب منطقه ما به صورت استاندارد طراحی نشده و همیشه آب فاضلاب در اطراف منازل مسکونی سرریز می شود.

علی شمس که محل کسب و کارش نیز در این محله است، ادامه می دهد: بسیاری از مشتری ها وقتی با فاضلاب سرریز شده در کوچه روبرو می شوند ترجیح می دهند برای خرید به جای دیگری بروند و این مسئله بر روی کسب و کار ما نیز اثر منفی گذاشته است.

یکی از ساکنان خیابان امیری نیز عنوان می کند: چندین سال است که با مشکل حاد آبگرفتگی معابر در منطقه امیری که از مناطق مرکزی شهر است دست و پنجه نرم می کنیم.

زهره اسکندری می افزاید: جاری شدن فاضلاب در کوچه و خیابان ها حاد و غیر قابل تحمل است و ساکنان این منطقه آزار می دهد، مسئولان آبفا به جای انجام اقدامات موردی و ناکافی چاره اندیشی درستی کنند.

یکی از ساکنان محله سلیچ غربی نیز می گوید: علاوه بر برخوردار نبودن مردم از سامانه فاضلاب شهری برای دفع، جاری شدن فاضلاب در سطح کوچه و خیابان ها، سبب ایجاد بوی بسیار بد و نامطبوع در سطح منطقه شده و ساکنان را کلافه کرده است.

حسین بغلانی ادامه می دهد: با گذشت چندین سال از وعده های مسئولان استانی و شهرستانی در اجرای سامانه فاضلاب شهری هنوز هیچ خبری نیست، مسئولان کشوری هم هر وقت پایشان به آبادان می رسد از ایثار و جانفشانی آبادانی ها در جنگ حرف می زنند و خود را مدیون مردم این شهر می دانند اما به طور عملی برای ادای دینشان به مردم اقدامی در خور آنها انجام نداده اند، مسئولان با رفع مشکلات برای برخورداری مردم از امکانات اولیه دینشان را به مردم ادا کنند.

محمد احمد زاده یکی از ساکنان کوی ذوالفقاری آبادان نیز با اشاره به تجمع آب فاضلاب سرریز شده از منازل و نیزارهای سبز شده در کنار آنها، می گوید: هیچ کس به فکر سلامتی مردم نیست؛ بچه هایمان برای رفتن به مدرسه باید از میان لجن و آب های فاضلاب جاری شده در کوچه عبور کنند که این مسئله سلامت آنها را به خطر می اندازد. وجود آب های راکد و سرریز شدن فاضلاب به خیابان ها باعث افزایش احتمال انتقال بیماری واگیردار می شود.

اعتباری برای بخش آب و فاضلاب اختصاص نیافت

در پنجم آبان ماه ۹۵، رئیس وقت اداره امور آب و فاضلاب آبادان گفته بود: همچون سال گذشته، امسال نیز هیچ اعتباری از محل تملک دارایی های استان به بخش آب و فاضلاب آبادان اختصاص داده نشد.

ابراهیم شریفی فرد با بیان اینکه مسئولان استانی می گویند به دلایل قانونی (که ما از آن بی اطلاع هستیم) اعتباری را تخصیص نمی دهند، اظهار کرده بود: باید از اعتبارات ملی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اسناد خزانه های دیگر برای تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز بکوشیم.

وی با اشاره به تعطیلی طرح فروش اوراق مشارکت عنوان کرده بود: باید از سایر منابع برای گرفتن اعتبارات تلاش کنیم که امیدواریم این کار عملی شود.

رئیس اداره امور آب و فاضلاب آبادان با بیان اینکه انتظار نداریم تا منطقه آزاد کار اصلی خود را رها کرده و تمام توجه خود را معطوف به شبکه فاضلاب آبادان کند، تصریح کرده بود: در این رابطه انتظار کمک از سازمان منطقه آزاد اروند داریم کما اینکه انتظار صنعت و تجارت نیز به بهره مندی از اصلی ترین زیربنای کار و فعالیت یعنی آب و فاضلاب است.

وی اضافه کرده بود: یکی از مشکلات مناطق آزاد این است که زیرساخت های کاملی ندارند و این سبب می شود تا کمی از انجام رسالت اصلی خود دور شود، بنابراین چاره ای جز ورود به بحث بهبود و ایجاد زیرساخت ها ندارد.

توافق تامین و تخصیص اعتبار بازسازی شبکه فاضلاب آبادان

آبان سال ۹۵ نیز نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفته بود: بر اساس توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۲۱۳.۱ میلیارد تومان اعتبار به بازسازی شبکه فاضلاب آبادان اختصاص یافت.

جلیل مختار اظهار کرده بود: این میزان اعتبار از محل صندوق ذخیره ارزی کشور و طی سالهای ۹۶ و ۹۷ تامین و پرداخت می شود.

۴۰ درصد آبادان فاقد شبکه فاضلاب است

آذر ماه امسال نیز رئیس اداره امور آب و فاضلاب آبادان در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد: بیش از ۴۰ درصد آبادان همچنان فاقد شبکه فاضلاب بوده و این امر مشکلات جدی برای شهروندان به ویژه در ایام بارندگی ایجاد می کند.

علیرضا خلیلی نیا گفت: از زمان تاسیس این اداره تا سال جاری فاضلاب بخش زیادی از شهر همچون ۷۰۰ واحد، امیرآباد و ولی عصر از طریق دو تلمبه خانه وارد نهر چوسان و سپس به رودخانه بهمنشیر(بالادست محل برداشت آب) سرریز می شد. اگر چه رودخانه ها خود پالایشی دارند اما این مسئله نمی توانست آب را به طور کامل از وجود فاضلاب پاک کند بر همین اساس دو اولویت زیست محیطی را در دستور کار خود قرار دادیم که یکی از آنها جلوگیری از سرریز شدن فاضلاب به رودخانه بهمنشیر بود.

وی بیان کرد: بر این اساس یک پروژه ۲.۵ میلیارد تومانی را از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند اجرا کردیم که با انجام و اتمام آن دیگر هیچ فاضلابی به نهر چوسان و در نهایت رودخانه بهمنشیر سرریز نمی شود، فاضلاب ها به شبکه فاضلاب شهری هدایت می شوند.

۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حل مشکل فاضلاب آبادان نیاز است

خلیلی نیا امسال را سال شکوفایی پروژه ها در حوزه آب و فاضلاب نام برد و خاطر نشان کرد: با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند و وزارت نیرو مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه در بخش آب و فاضلاب(۱۵۰ میلیارد تومان وزارت نیرو و ۵۰ میلیارد تومان منطقه آزاد اروند) در شهرهای آبادان، اروندکنار و چوئبده را آغاز کردیم، از سال ۹۰ پروژه های آب و فاضلاب به دلیل نبود اعتبارات مناسب و کافی تعطیل شده بودند اما امسال حرکت خوبی آغاز و اکنون برخی از پروژه ها تمام، برخی ها در دست انجام و برخی دیگر در مرحله انجام مناقصه اند.

مدیر امور آبفا آبادان با تاکید بر اینکه مشکل فاضلاب آبادان با این ارقام حل نمی شود و نیاز به نگاه ویژه مسئولان در رده ملی داریم، گفت: برای رفع جدی مشکل فاضلاب شهر آبادان نیاز به یک هزار میلیارد تومان اعتبار داریم، اگر چه در یکی دو سال اخیر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش فاضلاب به ویژه در مناطق کم برخوردار و دارای مشکل فراوان هزینه شد اما به هیچ وجه جوابگوی رفع مشکل به صورت اساسی نیست.

خلیلی نیا افزود: کل شبکه فاضلاب آبادان پیش از آغاز جنگ تحمیلی ۱۴۵ کیلومتر شبکه شرکتی و ۱۴۵ کیلومتر شبکه شهری بود که از سال ۷۰ تا ۹۲ با اجرای پروژه های فاضلاب ۴۳۳ کیلومتر به شبکه فاضلاب آبادان اضافه شد.

وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد از مناطق شهری آبادان دارای شبکه فاضلاب هستند، اضافه کرد: هم اکنون ۷۲۰ کیلومتر فاضلاب شبکه شهری در آبادان وجود دارد که ۲۰۰ کیلومتر آن با عمر بالای ۷۰ سال فرسوده بود و نیازمند اصلاح و بهسازی است ضمن اینکه این شهر نیازمند احداث ۴۰۰ کیلومتر شبکه جدید فاضلاب است.

وی تعداد مشترکان شبکه فاضلاب شهر آبادان را ۵۹ هزار مشترک عنوان کرد و گفت: بیش از ۴۰ درصد این شهر همچنان فاقد شبکه فاضلاب بوده و این امر مشکلات جدی برای شهروندان به ویژه در ایام بارندگی موجب می شود.

ضرورت نگاه ویژه ملی به مشکلات آبادان

رئیس اداره امور آلفا آبادان افزود: مسئولان ملی باید نگاه ویژه ای به شهرهای آبادان و خرمشهر داشته باشند؛ این دو شهر دین خود را در زمان جنگ به کشور و نظام ادا کرده اند ضمن آنکه بخش عمده ای بودجه کشور از بخش های مختلف این دو شهر تامین می شود، البته نگاه ویژه به این دو شهر وجود دارد اما نیاز به پایداری این نگاه ها داریم؛ باید در دوران بازسازی ابتدا زیرساخت های شهر آماده می شد سپس مردم را به آمدن تشویق می کردند.

خلیلی نیا با اشاره به قول هزینه کرد ۳۰ میلیارد تومان در بخش فاضلاب شهری آبادان اظهار کرد: پروژه هایی را در امیرآباد (فاز ۲ تا ۴)، فیه، بخش هایی از ذوالفقاری و سلیچ غربی از اواخر سال گذشته آغاز کردیم که تا پایان امسال به اتمام می رسند، ضمن آنکه ۶.۵ میلیارد تومان پروژه نیز در مناطق پراکنده همچون سده، بهمن ها، طیب، ذوالفقاری و مرکز شهر (امیری) فعال است که بخشی از آنها تمام و بخشی دیگر نیز در دست اقدام است.

مدیر آبفا آبادان با اشاره به احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری آبادان در رمیله تصریح کرد: با انجام احداث خط دوقلویی از تلمبه خانه شطیط به تصفیه خانه فاضلاب در رمیله که این طرح نیز قرار است سال آینده و با کمک بخش خصوصی(کنسرسیوم چینی و ایران) به انجام برسد، تمامی فاضلاب های شهری پس از رسیدن به تلمبه خانه شطیط از آنجا به تصفیه خانه فاضلاب هدایت می شود و پس از اتمام کار تصفیه، این آب قابلیت برگشت به چرخه استفاده در فضای سبز شهری را دارد که به لحاظ زیست محیطی نیز هیچ مشکلی ندارد، اعتبار اجرای این خط دوقلو ۲۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه در منطقه شهرک دریا و از بهار ۸۰ تا انتهای فیه فاقد شبکه فاضلاب هستیم، یادآور شد: دو پروژه احداث شبکه فاضلاب در این منطقه با هزینه کرد ۳۲ میلیارد تومان به انجام می رسد که البته باید منطقه کوی کارگر شرقی را نیز به این پروژه ها برای نوسازی شبکه فاضلاب اضافه کنیم، پروژه های احداث شبکه فاضلاب در منطقه علوانیه و شطیط نیز در مرحله برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار است.

چالش ملی

مدیر عامل شرکت آبفا خوزستان نیز گفت: اعتبارات کلانی در حوزه آب و فاضلاب خوزستان هزینه شده ولی همچنان مشکلات فراوانی در این حوزه وجود دارد که به یک چالش ملی تبدیل شده است.

صادق حقیقی پور اظهار کرد: کمبود امکانات آب و فاضلاب در استان خوزستان به خوبی احساس می شود و گلایه های مکرر مردم از طریق رسانه ها نشان دهنده همین مسئله است.

وی با تاکید بر تلاش دولت برای رفع مشکلات آبفا خوزستان است، از تخصیص یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در استان خوزستان خبر داد و گفت : اعتباری حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۵ در صنعت آب و فاضلاب استان خوزستان هزینه شده که نگاه ویژه مسئولان را بیش از پیش به استان خوزستان نشان می دهد، در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ حدود پنج هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال نیز برای پروژه های فاضلاب استان هزینه شد.

وی در ادامه به زیرساخت های موجود در بخش آب و فاضلاب استان خوزستان اشاره و بیان کرد: از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در خوزستان اجرا شده است و در حال حاضر نیز ۱۰ هزار کیلومتر خط انتقال آب، ۳ هزار کیلومتر خط فاضلاب ، ۲۱ تصفیه خانه بزرگ در خوزستان فعال است ضمن آنکه پنج تصفیه خانه دیگر که جزو بزرگترین طرح های ملی محسوب می شوند از طریق فاینانس خارجی در حال اجرا است.

حقیقی پور ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا شده که ۵۱ درصد از مشترکان از آن بهره مند می شوند که با اجرای طرح های توسعه ای مشکلات عمده این بخش را رفع خواهیم کرد.

ساخت تصفیه خانه جامع آبادان و خرمشهر

استاندار خوزستان نیز گفت: ساخت تصفیه خانه های جامع شهرستان های آبادان و خرمشهر در حال ساخت است و در ابتدای سال ۹۸ تکمیل و به بهره برداری می رسند.

غلامرضا شریعتی افزود: این طرح ها با همکاری و سرمایه گذاری شرکت خارجی در حال انجام است و خطوط لوله این طرح به سمت محل احداث تصفیه خانه ها در حال اجرا است.

نوسازی شبکه آبادان و خرمشهر تا ۳ سال آینده

استاندار خوزستان ۱۴ دی ۹۶، در سفر به آبادان از نوسازی شبکه آب و فاضلاب آبادان و خرمشهر تا سه سال آینده خبر داد و گفت: شبکه آب و فاضلاب در آبادان و خرمشهر با ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نوسازی می شوند

غلامرضا شریعتی افزود: با توجه به اینکه مشکلات آب و فاضلاب از دغدغه های اصلی مردم آبادان و خرمشهر طی سالهای گذشته بوده است با تصویب هیات دولت برنامه جامعی برای حل این مشکلات تدوین شد.

وی با بیان اینکه مناطق گسترده ای از آبادان و خرمشهر ذر طرح توسعه و بهسازی شبکه آب و فاضلاب قرار می گیرند افزود: اکنون ۵۰ میلیارد تومان طرح اصلاح شبکه آب فعال است که با اجرای این طرح ها اروندکنار به واسطه ایستگاه پمپاژ ۱۰ هزار مترمکعبی مشکل آب آن به طور کامل برطرف و چوئبده نیز با ایجاد مخزن ۲ هزار مترمکعبی از نعمت آب به صورت مداوم بهره مند می شوند.

او از پیشرفت طرح ایجاد تصفیه خانه بزرگ فاضلاب آبادان خبر داد و گفت: با راه اندازی این تصفیه خانه و بهره برداری آن در سال ۹۸ ، در فاز نخست نیاز جمعیت ۵۰۰ هزار نفری برطرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه که مردم آبادان طی سال های متمادی از وعده های فراوان دولت های مختلف برای احیای شبکه فاضلاب شهری شنیده اند، حاصلی جز سرریز فاضلاب در کوچه و خیابان ها و حواشی ناخوشایند پیرامون آن نداشته است؛ بنابراین ضروری است تا با نگاهی جدی و به اندازه دینی که مسئولان برای خود از بابت ایثار، جانفشانی و مقاومت جانانه هشت ساله مردم آبادان در جنگ تحمیلی برای خود متصور شده اند برای رهایی مردم از این معضل اقدام عملی کنند.