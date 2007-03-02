  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۳۷

آخرین مهلت حضور در جشنواره فیلم کودک همدان نیمه اسفند است

فیلمسازان متقاضی حضور در بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان ایران تا 15 اسفندماه برای دریافت و تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ایل‌بیگی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان اعلام کرد متقاضیان حضور در جشنواره باید علاوه بر تکمیل و ارسال فرم درخواست، نسخه اولیه آثار خود را به همراه عکس، پوستر،‌بروشور و ... تا روز 25 اسفندماه به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند.

دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوان به زودی اعضاء هیئت انتخاب را معرفی می‌کند و کار این هیئت بلافاصله آغاز می‌شود. جشنواره فیلم کودک این دوره از دهم تا چهاردهم اردیبهشت‌ماه سال 86 در شهر همدان برگزار می‌شود.

کد مطلب 455531

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها