آخرین مهلت حضور در جشنواره فیلم کودک همدان نیمه اسفند است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ایل‌بیگی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان اعلام کرد متقاضیان حضور در جشنواره باید علاوه بر تکمیل و ارسال فرم درخواست، نسخه اولیه آثار خود را به همراه عکس، پوستر،‌بروشور و ... تا روز 25 اسفندماه به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند.

دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوان به زودی اعضاء هیئت انتخاب را معرفی می‌کند و کار این هیئت بلافاصله آغاز می‌شود. جشنواره فیلم کودک این دوره از دهم تا چهاردهم اردیبهشت‌ماه سال 86 در شهر همدان برگزار می‌شود.