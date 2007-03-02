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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۲

در بیرجند صورت می گیرد ؛

برپایی اولین نمایشگاه کارکرد‌های صنایع دستی در حوزه دین

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: به منظور نکوداشت آیین ‌ها و جاذبه ‌های مذهبی و مفاهیم دینی ، اولین نمایشگاه کارکرد‌های صنایع دستی در حوزه دین ، در بیرجند برپا می شود.

محمدعلی خراشادی ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند ، برگزاری این نمایشگاه را به پیشنهاد معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور عنوان نمود.

وی اظهار داشت: دستیابی به اهداف سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر تحصیل کرامت و تجلیل از مقام و جایگاه انسانیت در قالب آفرینش ‌های هنری خادمان خلاق و مبتکر ، از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است.

خراشادی ‌زاده ضمن دعوت از عموم مردم به ویژه مراکز فرهنگی ، دینی و هنرمندانی که با خلق آثار نفیس و ماندگار ، تصمیم دارند در برپایی پربار این حرکت دینی با عرضه و یا نمایش آثارشان مشارکت کنند ، خواست تا آثار خود را به این معاونت ارسال کنند.

کد مطلب 455532

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