محمدعلی خراشادی ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند ، برگزاری این نمایشگاه را به پیشنهاد معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور عنوان نمود.

وی اظهار داشت: دستیابی به اهداف سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر تحصیل کرامت و تجلیل از مقام و جایگاه انسانیت در قالب آفرینش ‌های هنری خادمان خلاق و مبتکر ، از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است.

خراشادی ‌زاده ضمن دعوت از عموم مردم به ویژه مراکز فرهنگی ، دینی و هنرمندانی که با خلق آثار نفیس و ماندگار ، تصمیم دارند در برپایی پربار این حرکت دینی با عرضه و یا نمایش آثارشان مشارکت کنند ، خواست تا آثار خود را به این معاونت ارسال کنند.