خطر حرمت شکنی نسبت به پیامبر اسلام جدی است

به گزارش خبرنگار مهر از قم ، آیت الله جوادی آملی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم تصریح کرد: ما باید چند روزی که از ماه صفر باقی مانده کاری کنیم که جامعه از خجالت در آید.

وی با بیان اینکه طلاب و اساتید حوزه و دانشگاه در تجلیل از عظمت و جلال پیامبر کوتاهی نکنند، خاطر نشان ساخت: طلاب و اساتید حوزه و دانشگاه در مصاحبه ها، سخنرانی ها و مناظره ها عظمت و قداست ذوات قدسی و ائمه اطهار را بازگو کنند.

آیت الله جوادی آملی اقتدار و پیشرفت ملت ایران را از برکات توجهات و عظمت اهل بیت (ع) دانست و اذعان کرد: در حال حاضر دور تا دور ایران اسلامی مانند کمربندی آتشین است ولی این کشور همچنان به لطف الهی قدرتمند و پایدار مانده است.

آیت الله جوادی آملی همچنین کلیه مردم اعم از حوزویان، دانشگاهیان و بازاریان را به حضور در مراسم زیارت عمومی پیامبر اعظم (ص) در28 صفر دعوت کرد.

خطیب جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت گردآوری و چاپ نسخه دوم مفاتیح الجنان تاکید کرد و گفت: درجلد اول مفاتیح الجنان که توسط شیخ عباس قمی گردآوری شده ، برنامه های عبادی، نمازها و روزه ها ذکر شده است اما جلد دوم آن بایستی بعد ازانقلاب اسلامی نوشته شود.

وی افزود: ثواب تولید و تکثیر، هدایت جامعه، کسب روزی حلال، اصلاح جادهها و آلوده نکردن محیط زیست در جلد اول مفاتیح الجنان ذکر نشده که این امر باید توسط علمای حوزه به قلم روز گردآوری و به مردم عرضه شود.

آیت الله جوادی عاملی سد معبر و آلودگی محیط زیست را حرام دانست و تاکید کرد: آنهایی که دین را از زندگی جدا می دانند برای این است که یک جلد دیگر مفاتیح الجنان را به آنها عرضه نکردیم چرا که ائمه اطهار به تک تک موضوعات زندگی بشر اشاره فرمودند ولی مردم از آن بهره مند نیستند.

وی در پایان از مسئولان کشور خواست تا با احداث سد، از هدر رفتن آبها جلوگیری کنند.