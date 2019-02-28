به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری ظهر پنجشنبه که برای دیدار با استاندار به سمنان سفر کرده است در حاشیه این دیدار در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه علیرغم قرار نگرفتن دو ماهواره ایران در مدار اما دستاوردهای خوبی به همراه داشت، بیان کرد: قطعا هر شکستی پیروزیهایی را به دنبال دارد و میکوشیم تا با بهرهگیری از توان داخل و ظرفیت بومی برنامههای فضایی را در مسیر توسعه فناوری قرار دهیم.
وی ضمن بیان اینکه سه ماهواره کشور برای قرار گرفتن در مدار برای سال آینده در حال تکمیل است، اضافه کرد: ماهواره سنجی ظفر، ماهواره سنجشی پارس یک و ماهواره مخابراتی ناهید یک از جمله آنها محسوب میشود که در تلاش برای طی مسیر موفقیت با استفاده از توان داخلی در این راه هستیم.
معاون وزیر و رییس سازمان فضایی بابیان اینکه سمنان از نظر زیرساختهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگاه دوم کشوری دارد، ابراز داشت: رونق اقتصادی از طریق کسبوکارهای نوین مورد انتظار ما است زیرا یکششم جمعیت استان سمنان از قشر دانشجو و تحصیلکرده هستند که در دیدار با استاندار مقرر شد با همکاری مسئولان از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال استفاده شود.
براری با بیان اینکه از تعداد ۵۸۵ روستای استان سمنان در ۴۲۰ روستا اینترنت ارائهشده است، تصریح کرد: با توجه به وجود زیرساختهای مطلوب در استان سمنان میتوان با بهرهگیری از قشر دانشجو به عنوان محرک اقتصاد دانش بنیان کسبوکار جدید راهاندازی کرد.
وی بابیان اینکه برای فعال شدن کسبوکارهای نوپا در استان تصممیات خوبی اخذ و کمیته های مختلفی تشکیلشده است، اضافه کرد: در آینده نزدیک مبتنی بر ظرفیتهای استان در بخش کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و صنایعدستی میتوان کسبوکارهای نوین ایجاد کرد تا رونق اقتصادی این بخشها ارتقاء پیدا کند.
معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی بابیان اینکه ایجاد جاذبههای گردشگری فضاپایه در برخی نقاط اجرا میشود، ابراز داشت: امروز یکی از موضوعات ترویجی که در سازمان فضایی پیگیری میشود جاذبههای گردشگری فضا پایه ای است که در برخی نقاط کشور وجود دارد.
براری در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه کویر سمنان دارای آسمان جذاب و زیبایی است که برای خیلی از گردشگران و توریست ها جاذبه و رغبت حضور وجود دارد.
وی افزود: تپه های مریخی دامغان فرصت بسیار ارزشمند برای رونق اقتصاد گردشگری استان سمنان در این حوزهها است که پیرامون آن صحبتهایی صورت گرفته و کمیته های مشترکی شکلگرفته است تا بتوانیم در آینده نزدیک طرح آن را نهایی کنیم.
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