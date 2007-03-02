تورنمنت چهارجانبه فوتسال در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، از چندی پیش هماهنگی های لازم برای برگزاری بازی دوستانه بین تیم های ملی فوتسال ایران واسپانیا در سالن رضازاده شهر اردبیل به عمل آمده است.

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال تلاش می کند تا در زمان حضورملی پوشان فوتسال اسپانیا در کشورمان، ضمن رویارویی اسپانیایی ها با تیم ملی فوتسال کشورمان ترتیبی اتخاذ کند تا تورنمنتی چهارجانبه با حضور این دو تیم و تیم های منتخب آذربایجان و تیم امید کشورمان برگزار شود.

مسئولان فوتسال اسپانیا موافقت خود را برای شرکت در این تورنمنت اعلام کرده اند و با رضایت مدیران تربیت بدنی استان اردبیل این تورنمنت چهارجانبه در تاریخ سوم و چهارم اردیبهشت ماه در شهر اردبیل برگزار خواهد شد.