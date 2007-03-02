خبرهای کوتاه سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، کارگردان مستند نامزد اسکار "ما را از شیطان رها کن" از ساخت نخستین فیلم بلند خود بر اساس یک داستان واقعی خبر داد. امی برگ "این آمریکا نیست" را بر اساس داستان دختری که توسط دولت آمریکا از خانواده اش گرفته می شود، کلید می زند. میکی لوی نگارش فیلمنامه این اثر را بر عهده دارد.

ـ تاد گرف، نویسنده و کارگردان فیلم مستقل "اردوگاه"، به زودی ساخت فیلم کمدی درام "اراده " را آغاز می کند. فیلم شرح دانش آموزان یک دبیرستان و علاقه آنها به موسیقی است. فیلم "اردوگاه" که سال 2003 به نمایش عمومی درآمد، شاهد نخستین تلاش گرف در زمینه کارگردانی بود.

ـ جود لا از سوی دولت فرانسه مورد تقدیر قرار گرفت و مدال هنر و نامه احترام آمیز را از سفیر فرانسه در لندن دریافت کرد. به موجب این مدال مقام سلحشور فرانسه به لا اختصاص یافت. وی در مورد سینمای فرانسه گفت: "من در سن 15 سالگی فیلم های فرانسوی را کشف کردم. سینمای فرانسه همواره نسبت به خود صادق بوده، درست مانند مردمان این دیار."

ـ کارل فراکلین مذاکرات را برای ساخت فیلم "تولیا" با شرکت هالی بری آغاز کرد. این فیلم به پرونده قاچاق مواد مخدر در تگزاس می پردازد و داستان درباره مردان سیاهپوستی است که در تگزاس زندگی می کنند، اما مشکل اینجاست که تلاش افسران پلیس برای دستیابی به کوچکترین ردی درباره قاچاق مواد مخدر به جایی نمی انجامد. فیلم بر اساس کتابی به نام "تولیا: نژادپرستی، کوکائین و فساد در شهری کوچک واقع در تگزاس" ساخته می شود.