ساکنان ۵۳ روستای گلستان در حال مهاجرت به شهرها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، حجت الاسلام مهدی قاسمی وناجمی در جلسه کارگروه پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد و حاشیه نشینی استان اظهار کرد: تاکنون ۲۴ دستگاه اجرایی استان نقشه املاک و زمین های خود را به اداره ثبت اسناد و املاک استان اعلام کرده اند اما بقیه هنوز اقدامی نکردند.

وی افزود: در این جلسه مصوب شد اداره ثبت اسناد و املاک اسامی اداره هایی که نقشه زمین ها و املاک خود را ارائه نداده اند به کارگروه معرفی کند تا از طریق کارگروه پیگیری شود.

قاسمی وناجمی ادامه داد: دستگاه های اجرایی ملی بودن اعتبار این طرح را یکی از علل کندی اجرای طرح حدنگاری زمین های دولتی اعلام کردند و در این کارگروه پیشنهاد شد که استان هم برای این طرح اعتباراتی در نظر بگیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان با تاکید بر مشخص شدن محدوده شهرهای استان هم گفت: شهرداری موظف است حاشیه شهر را مشخص و مردم را آگاه کند.

قاسمی وناجمی افزود: مردم در خرید و فروش املاک حتما از شهرداری‌ها استعلام بگیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات حاشیه نشینی در شهرهای استان گفت: ساکنان ۵۳ روستا در حال مهاجرت به شهرها هستند که در این کارگروه مصوب شد طرح های اشتغالزا و اجرای طرح های توسعه ای در این روستا ها در اولویت قرار گیرد.