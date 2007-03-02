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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۰۸

امام جمعه بیرجند:

تجزیه سیاسی جهان اسلام توطئه جدید استکبار است

حجت الاسلام صادقی گفت: استکبارجهانی امروز تمام تلاش خود را مصروف تفرقه افکنی و ایجاد تجزیه سیاسی در امت اسلامی نموده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،حجت الاسلام حسین صادقی در خطبه های نماز جمعه این شهر، افزود : در موقعیت حساس امروز، دولتمردان و ملت باید با هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان برخورد نمایند.

وی شرط موفقیت نظام و ناکامی توطئه های گوناگون دشمنان را، وحدت کلمه و پیروی از ولایت عنوان نمود.

 

خطیب جمعه بیرجند پرچمداری و عزت جمهوری اسلامی ایران درسراسر جهان را از جمله الطاف الهی برشمرد و افزود: پشتکار و جدیت بی وقفه دولت و هوشیاری ملت باعث موفقیت ایران در برابرترفندهای استکبار جهانی شده است.

 

حجت الاسلام صادقی با اشاره به 14 اسفند ، سالروز تأسیس کمیته امداد امام (ره)،  از این نهاد به عنوان پناهگاه نیازمندان یاد کرد .

کد مطلب 455548

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