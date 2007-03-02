تجزیه سیاسی جهان اسلام توطئه جدید استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،حجت الاسلام حسین صادقی در خطبه های نماز جمعه این شهر، افزود : در موقعیت حساس امروز، دولتمردان و ملت باید با هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان برخورد نمایند.





وی شرط موفقیت نظام و ناکامی توطئه های گوناگون دشمنان را، وحدت کلمه و پیروی از ولایت عنوان نمود.

خطیب جمعه بیرجند پرچمداری و عزت جمهوری اسلامی ایران درسراسر جهان را از جمله الطاف الهی برشمرد و افزود: پشتکار و جدیت بی وقفه دولت و هوشیاری ملت باعث موفقیت ایران در برابرترفندهای استکبار جهانی شده است.

حجت الاسلام صادقی با اشاره به 14 اسفند ، سالروز تأسیس کمیته امداد امام (ره)، از این نهاد به عنوان پناهگاه نیازمندان یاد کرد .