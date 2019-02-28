دانشگاه صنعتی اصفهان در مرگ اسب آموزشی هیچ نقشی نداشته است

سید ظفرالله کلانتری در گفت و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با خبری مبنی بر مرگ یکی از اسبهایی که به منظور آموزش سوارکاری به دانشجویان به دانشگاه صنعتی اصفهان آورده شده‌اند، اظهار داشت: مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور ایجاد فضای بانشاط و توجه به سلامت جسم و روان دانشجویان علاوه بر ورزش‌های رسمی، امکانات ورزشی تفریحی متنوع دیگری از جمله پینت بال، تیروکمان، فوتبال حبابی و موارد مشابه دیگر را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا طی ماه‌های گذشته آموزش اسب سواری در تربیت بدنی دانشگاه آغاز شده که با استقبال بسیار خوب دانشجویان و دیگر دانشگاهیان مواجه شده است.

کلانتری با اشاره به روال جاری در عقد قرارداد دانشگاه با پیمانکاران بخش خصوصی به منظور تأمین مربی و خدمات ورزشی افزود: در این رشته ورزشی نیز از شرکت طرف قرارداد دانشگاه خواسته شد تا مربی و اسب با شرح خدمات مشخص برای دانشجویان دانشگاه فراهم نماید.

وی با بیان این که شرکت مذکور با عقد قرارداد با مربیان و باشگاه‌های ورزشی اقدام به ارائه خدمات آموزش اسب سواری برای دانشگاه می‌کند، تصریح کرد: مسئولیت هرگونه اتفاقی در این حوزه متوجه شرکت پیمانکار است.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: در این خصوص، پیمانکار یاد شده با عقد قراردادی تحت عنوان مسئولیت و خدمات اسب با یکی از مربیان، مسئولیت هایی چون بیمه اسبها، آذوقه، دامپزشک، اصطبل داری، نظافت و نگهداری مانژ اسب سواری را بر عهده این فرد گذاشته بود.

هیچ اسبی در داخل محیط دانشگاه صنعتی اصفهان تلف نشده است

کلانتری با اشاره به مشکلات متعدد در بخش اسب داری توسط مربی افزود: بارها از طرف ناظر مرکز تربیت بدنی دانشگاه این مشکلات به وی تذکر داده شده بود که با استمرار بی توجهی وی، از پیمانکار خواسته شد تا ضمن فسخ قرارداد اسب‌داری با این فرد، شخص دیگری را جایگزین کند.

وی ادامه داد: به دنبال مشکلات جسمی اسب ها و عدم اقدام مناسب توسط مسئول اسب داری طرف قرارداد پیمانکار، ناظر دانشگاه، دامپزشکی را در راستای معاینه اسب ها به دانشگاه دعوت می کند که پس از معاینه و ارائه تجویزهایی دارویی و تذکرات کتبی درخصوص شرایط نگهداری و تغذیه اسب ها، مسئول اسب داری از انجام دستورات و توصیه های دامپزشک خودداری میک ند.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان بیان داشت: در هرحال پیمانکار اسب های موجود در این دانشگاه را که کلاً سه رأس اسب بودند به خارج از دانشگاه منتقل می‌کند که ظاهراً یکی از اسب ها به دلیل موارد یاد شده و سهل انگاری مسئول اسب‌داری، در خارج از دانشگاه تلف شده است.

وی گفت: در روزهای اخیر، مطالبی در خصوص مرگ چند راس اسب در دانشگاه صنعتی اصفهان در رسانه ها درج شد که مطالب مطرح شده در آن یک سویه، خلاف واقع و مغایر با اخلاق حرفه‌ای بوده است.