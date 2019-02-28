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۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

مدیر کل منابع طبیعی استان همدان:

۳۰۰ هزار بوته آویشن در همدان کشت شد

۳۰۰ هزار بوته آویشن در همدان کشت شد

همدان - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: تاکنون ۳۰۰ هزار بوته آویشن در همدان کشت شده و افزایش آن تا ۶۰۰ هزار بوته ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار خزائی حفاظت و صیانت از اراضی ملی را نیازمند جلب مشارکت مردمی و عزم همگانی دانست و افزود: منابع طبیعی نعمتی ارزشمند و بااهمیت است که زندگی بدون آن ممکن نیست و در آموزه‌های دین مبین اسلام تأکید و سفارش فراوانی بر حفاظت و حراست از منابع طبیعی و همچنین کاشت درخت و مراقبت از آن شده است.

وی بهره مندی استان همدان از ۹۰۵ هزار هکتار اراضی ملی و مراتع را از الطاف الهی ذکر کرد و گفت: با توجه به گستردگی وسعت اراضی ملی باید در بحث حفظ و توسعه منابع طبیعی، بیابان زدائی کار و توسعه بیشتری صورت گیرد.

وی گفت: در حال حاضر با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود توسعه طرح های آبخیزداری در دستور کار قرار دارد و طی سالجاری در ۱۷ زیر حوزه در ۹ شهرستان پروژه های مهم و تاثیر گذاری انجام شده و کاشت بیش از ۳۰۰ هزار اصله بوته آویشن در مراتع استان اجرایی شده و افزایش آن تا ۶۰۰ هزار اصله نیز ادامه دارد.

مدیر کل منابع طبیعی استان همدان یکی دیگر از برنامه های این اداره کل را واگذاری کارها به خود مردم عنوان کرد و افزود: با این کار هم حفاظت از اراضی ملی به خوبی انجام می شود و هم مردم بومی منطقه بهره بردار واقعی این مراتع  هستند و از ثمرات و نتایج آنها بهره مند می شوند.

کد مطلب 4555524

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