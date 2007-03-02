مازنی ها 25 میلیارد ریال به کمیته امداد کمک کردند

علی اکبر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری ، افزود: مردم استان مازندران طی سال جاری 5/2 میلیارد تومان به همنوعان خود کمک کردند .

وی تصریح کرد: هر ساله شاهد رشد بسیار بالای کمک های مردمی در کشور هستیم و مردم مازندران نیز در این بین نقش بسیار پررنگی را ایفاء می کنند.

صفری ادامه داد: مجموعا قریب به 4 میلیارد تومان انواع صدقات از جمله زکات ، کمک های مالی ، نذورات و گوشت قربانی طی سال جاری توسط مردم برای کمک به نیازمندان ، به کمیته امداد اعطا شد.

وی همچنین از کمک ، 70 تنی مردم استان در پرداخت زکات مستمر در سال 85 خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران ، توزیع کالاهای یارانه ای به نیازمندان و اقشار کم درآمد را از جمله رویکردهای دولت عنوان کرد و گفت: حدود 7 هزار تن کالا از قبیل برنج ، روغن ، قند و شکر در ایان عید بین مستمندان و نیازمندان استان توزیع می شود.

صفری یادآور شد: به ازای هر خانواده 16 کیلو برنج ، 7 کیلو و 200 گرم قند و شکر و 7 کیلو و 200 گرم روغن تعلق می گیرد.

وی با بیان این مطلب که بیش از 3 هزار خانوار مازنی ، علاوه بر 56 هزار خانوار تحت پوشش این نهاد در نوبت حمایت کمیته امداد قرار دارند ، اظهار داشت: از 7 هزار یتیم تحت پوشش استان ، حدود 5800 یتیم دارای حامی هستند که حامیان در این مدت حدود 600 میلیون تومان برای این افراد هزینه کرده اند.