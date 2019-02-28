به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی ظهر امروز پنجشنبه در شورای امور عشایری لرستان با اشاره به اینکه در حوزه تجهیزات مورد نیاز خدمات رسانی به عشایر طی چندسال اخیر تلاش خوبی شده که سهم لرستان اختصاص ۱۰ دستگاه بوده است، اظهار داشت: تلاش می کنیم ۵۰ دستگاه دیگر نیز در این بخش بگیریم که از این محل به لرستان نیز کمک خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه یک تفاهم نامه با وزارت نیرو داریم و بنا شد لیست خانوارهای عشایری که نیاز به پنل خورشیدی دارند را اعلام کنیم، تصریح کرد: در این مسیر مشکلاتی ایجاد شد که خوشبختانه الان مشکلات حل شده و تعهدات وزارت نیرو باید اجرا شود.

رئیس سازمان امور عشایر کشور به مصوبه هیئت دولت برای آموزش ویژه عشایر اشاره کرد و اظهار داشت: ارتقای سطح سواد، دانش و مهارت و یک بخش هم ارتقای فرهنگی مذهبی را در قالب این مصوبه دنبال می کنیم.

قندالی با تاکید بر اینکه جلسات شورای عشایری در استان و در شهرستان ها باید برگزار شود چون خیلی از مباحث در آنجا می تواند حل شود، افزود: راه اندازی کارگروه صنایع دستی و گردشگری به صورت قانون ابلاغ شده است، لرستان را در این بخش می توانیم حتی به عنوان پایلوت در نظر بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: در سفرهای بعدی به لرستان در شهرستان ها حضور خواهیم یافت و از نزدیک مشکلات عشایر را بررسی می کنیم.