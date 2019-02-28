به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، مراسم رونمایی از نخستین جلد رمان گرافیکی «ارشیا» از سری رمانهای گرافیکی انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر و تولید شده در استودیو هورخش با حضور اشکان رهگذر، نویسنده، رسول رضاییجو، طراح، زهرا نجفی، ویراستار، طراح گرافیک، ملیحه بیدکی فلیان، علی قربانی مدیر تولید، نفیسه مقدمپور مدیر اجرایی و جمعی از علاقهمندان در کتابفروشی بزرگسال باغ کتاب رونمایی شد.
در ابتدای این مراسم تیزری از سری جدید رمانهای گرافیکی «ارشیا» پخش شد. سپس سورنا علیزاده از نقالان کودک به اجرای بخشی از شاهنامه پرداخت.
اشکان رهگذر، موسس استودیو هورخش که نویسندگی «ارشیا» را بر عهده دارد درباره چگونگی به وجود آمدن این شخصیت گفت: «ارشیا» شخصیتی است که در انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» شکل گرفت. انیمیشنی که در آخرین حضورش در جشنوارهها موفق به کسب سیمرغ بهترین انیمیشن شد. این شخصیت از گفتمانی که بین همکاران در هنگام نگارش فیلمنامه به وجود آمده بود، شکل گرفت. چون ما نیاز به حضور شخصیت خاکستری داشتیم که بتواند زمینههای دراماتیکی قصه را ایجاد کند و در بخشی از فیلمنامه منطق آن را به وجود آورد.
او تاکید کرد: شخصیت ارشیا آرام آرام شکل گرفت و گسترش پیدا کرد. بخشهایی از زندگی این شخصیت در فیلم و فیلمنامه بود که مجبور شدیم آن را خارج کنیم و همین دستمایه ایده این کتاب شد. در واقع ارشیا از این اندیشه به وجود آمد که ما نیازمند اساطیر نوین در صنعت سرگرمی هستیم.
رهگذر با اشاره به اینکه شاهنامه منبع اصلی اقتباسهای سینمایی و نوشتاری آثار هورخش بودهاند توضیح داد: ما از شاهنامه برای خلق آثارمان استفاده کردیم اما این داستانها باید برای مدیومهای مختلف جذاب میشد. متاسفانه ما در حوزه استفاده از اساطیر در صنعت سرگرمی بسیار عقب هستیم. بیشتر کارهایی که انجام شده، نمود عینبهعین شخصیتهایی مانند رستم در آثارمان است. در حالی که کشورهایی که نه عقبه تاریخی و نه اسطورههای ما را دارند، مانند آمریکا به سرعت ساختار اسطوره را تئوریزه کردهاند و با استفاده از آن اساطیر جدید را به وجود آوردهاند.
نویسنده «ارشیا» ادامه داد: جوزف کمبل، نویسندهایست که روی این موضوع بسیار کار کرده و یافتههای خودش را در اختیار شخصیتهایی مانند جورج لوکاس و استنلی قرار داده است تا اسطورهها را بشناسند و قهرمانان جدید بر اساس آن خلق کنند.
او با بیان اینکه شخصیت «ارشیا» در شاهنامه وجود خارجی ندارد گفت: این مقدمه را گفتم تا منطق به وجود آمدن شخصیتی را توضیح دهم که به شاهنامه تکیه دارد اما وجود خارجی ندارد. حتی در رمان گرافیکی «ارشیا» دیوی به نام «ساوول» وجود دارد که یکی از دیوهای کماله در مزدایسیم است و درباره این دیو در کتاب مقدس وندیداد توضیحات مختصری داده شده است. هرچند که هیچکدام از واکنشهای این دیو در کتاب «ارشیا» در وندیداد نیست.
رهگذر با تاکید بر لزوم توجه نوجوانان و جوانان به شاهنامه عنوان کرد: اما همین اقتباسها کمک میکند تا زمینهای برای علاقهمندی و آشنایی نوجوانان و جوانان با گذشته خودشان فراهم شود. شاید که در آینده و در سنین بالاتر آنها را واکاوی کنند.
او با اشاره به اینکه رمان گرافیکی «ارشیا» پنجمین رمان گرافیکی استودیو هورخش است گفت: نیاز به اسطوره و قهرمان، از نیاز بالاتری نشات میگیرد. نوجوانان و جوانان ما به الگوهایی در جامعه نیاز دارند. شما نمیتوانید یک نوجوان یا خردسال را از الگو قراردادن مردعنکبوتی منصرف کنید، اگر قهرمانسازی وطنی انجام ندهید. در آن صورت بچههای شما با همان الگوها بزرگ میشوند و این موضوع تاثیرگذار است.
رهگذر ادامه داد: مثلا فکر میکنم همه بچههای دهه شصت ایران کمی افسردگی در خودشان دارند. چون با انیمیشنهای اروپای شرقی که «تاریک/دارک» بودند بزرگ شدند. حتی انیمیشنهای آن موقع که از مکتب انیمه در ایران پخش میشد هم این نگاه را در خودش داشت. بنابراین این نیاز وجود دارد تا بچههای امروز بتوانند آینده بهتری داشته باشند و با استانداردهای خودشان زندگی کنند. ما ناگذیر هستیم تا با همین قدمهای کوچک، کمکم شخصیتهای اسطورهای و فرهنگی خودمان را به خانه نوجوانان بیاوریم. امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند.
بعد از سخنرانی اشکان رهگذر، جشن امضای رمان گرافیکی «ارشیا» برگزار شد.
رمان مصور «ارشیا» که برگرفته از شخصیت ارشیا، وزیر دربار جمشید شاه است قصه دوران نوجوانی این شخصیت را روایت میکند. شخصیتی که پرویز پرستویی صداپیشگی آن را در انیمیشن «آخرین داستان» برعهده دارد. این انیمیشن به تازگی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سیمرغ بلورین انیمیشن شده است.
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