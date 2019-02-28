هشدار الجزایرنسبت به فتنه انگیزی برخی طرفها و تکرار سناریوی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «احمد اویحیی» نخست وزیر الجزایر در سخنان خود در پارلمان این کشور تاکید کرد: راه پیمایی ها در سوریه با گُل شروع شد و به خون ریزی ختم شد.

وی در ادامه افزود: جوانان باید با تعقل با مسائل برخورد کرده و گمراه نشوند. البته ما از مسالمت آمیز بودن تظاهرات و اعتراضات در کشور استقبال می کنیم.

اویحیی تاکید کرد: برخی طرفها تلاش دارند تا با سوء استفاده از شرایط کنونی کشور فتنه انگیزی کرده و سناریو سوریه را در الجزایر تکرار کنند.

الجزایر در حال حاضر شاهد اعتراضات مردمی علیه نامزدی مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری کنونی این کشور برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری است.