منتقد سیاست آمریکا درعراق به عنوان مشاور رایس انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، " الیوت کوهن" جانشین " فیلیپ زلیکو" که چندی پیش از سمت خود کناره گیری کرد، خواهد شد.

مقامات آمریکایی گفتند که کوهن دیدگاه های محتاطانه ای دارد، اما وی با نوشته های خود "کاندولیزا رایس" و " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است.

انتخاب کوهن به عنوان مشاور وزیر خارجه آمریکا درحالی صورت می گیرد که سیاستهای رایس در قبال ایران، کره شمالی و عراق با واکنش تند راست گرایان حزب جمهوریخواه روبرو شده است. کوهن دارای روابطی با این گروه راست گرای آمریکایی است .

بر پایه این گزارش، احتمالا کوهن در برنامه خود ابتدا برجنگ های عراق و افغانستان و شکل دهی دوباره وزارت خارجه برای عملکرد بهتر در دوران پس از جنگ تمرکز خواهد کرد.

کوهن در گفتگویی با روزنامه واشنگتن پست خاطر نشان کرد:" من او ( رایس) را از دیرباز می شناسم، اما رابطه نزدیکی با هم نداشته ایم.

به نوشته این روزنامه، وی تماس تلفنی از دفتر وزیر خارجه آمریکا داشته که رایس می خواسته با وی درباره سیاست صحبت کند ، اما پس از آنکه کوهن به دفتر وی رفته رایس سراغ اصل موضوع رفته و گفته که می خواهد وی مشاور او باشد.

کوهن تصریح کرد که درنظر دارد مشاوری صریح و دقیق برای رایس باشد.

بر پایه این گزارش، کوهن از طرفداران اسرائیل به شمار می رود.