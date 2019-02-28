شعار هواداران پرسپولیس علیه گلزن اول استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۸:۳۰ از هفته بیستم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه‌های این دیدار را در ذیل خواهیم خواند:

* طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس علیه گادوین منشا که امروز برای استقلال گلزنی کرد شعار دادند. منشا در دیدار امروز نخستین گل استقلال را وارد دروازه فولاد کرد. او نیم فصل اول در پرسپولیس حضور داشت.

* به دلیل سردی هوا، استقبال خوبی از این دیدار نشده است و هواداران زیادی به ورزشگاه نیامده‌اند.

* ۵۰ تن از هواداران نفت آبادان در ورزشگاه حاضر بوده و به تشویق تیم خود پرداختند.

* قرار است قبل از شروع دیدار پرسپولیس برابر نفت آبادان، از خانواده مهدی رضایی‌مجد بازیکن پیشین تیم ملی جوانان تجلیل به عمل آید.

* تعدادی از هواداران با دیدن برانکو، سالروز تولد او را تبریک گفتند.

* طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس که از بازگشت سید جلال حسینی و شجاع خلیل‌زاده خوشحال هستند، امیدوارند این دو هفته آینده برابر پاختاکور ازبکستان به میدان بروند، از آنها حمایت کرده و به شدت این دو بازیکن را مورد تشویق قرار دادند.