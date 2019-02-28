۵۱هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز در ساوه توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پرویز اسدی اظهار داشت: تیمی از ماموران پلیس آگاهی شهرستان در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری مظنون شدند و در یک عملیات تعقیب و گریز خودرو متوقف شد.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۵۱ هزار و ۶۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز کشف و فرد دستگیر شده در این عملیات با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

اسدی با بیان برنامه ریزی عملیاتی پلیس برای برخورد قاطع با عرضه کنندگان مواد محترقه غیرمجاز گفت: تلفن ۱۱۰ در کلیه ساعات شبانه روز آماده دریافت گزارش ها و اطلاعات شهروندان در خصوص هر گونه فعالیت سودجویانی است که با فروش مواد محترقه غیرمجاز، سلامت خود و دیگران را به خطر می اندازند.