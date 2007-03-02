ویروس هپاتیت B در کشور رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، دکتر سید موید علویان امروز در همایش یکروزه تازه های هپاتیت B و C در دانشگاه شمال ، با بیان اینکه هم اکنون 3 درصد جمعیت جهان به ویروس B و C مبتلا هستند ، این رقم را در ایران یک درصد اعلام کرد.

معاون سلامت وزارت بهداشت اضافه کرد: البته این رقم در برخی از استانهای کشور نیز متغییر است.

وی تصریح کرد: با ساخت و تولید واکسن های هپاتیت در کشور ، هم اکنون شیوع این ویروس در ایران بسیار کاهش یافته و در سطح کشورهای همسایه نیز ، ایران در وضعیت بهتری قرار دارد.

به گفته علویان ، هم اکنون ویروس هپاتیت B و C بیشتر افراد در گروههای سنی 20 تا 40 سال جامعه را مبتلا کرده است.

رئیس انجمن گوارش و کبد ایران نیز در این همایش طی سخنانی ، هپاتیت B را شایع ترین نوع هپاتیت در کشور بیان کرد و گفت: این هپاتیت هم اکنون به عنوان یکی از اصلی ترین بیماریهای کبدی در کشور گزارش شده است.

دکتر رضا نظام زاده افزود: هم اکنون برای کاهش و مبارزه با ویروس هپاتیت B در کشور مطالعات این ویروس در چند استان کشور آغاز شده است.