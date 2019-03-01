به گزارش خبرنگار مهر، دومین کارگاه آموزشی معرفت‌شناسی فقه با موضوع «تفاوت‌های معرفتی اصولیان شیعه و اهل تسنن و نقش آن در استنباط» ویژه اساتید و طلاب سطح ۳ و ۴ حوزه علمیه و اساتید و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار می شود.

در این کارگاه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی طالقانی، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی به ارائه این مبحث خواهد پرداخت.

علاقه مندان جهت ثبت نام باید در بازه زمانی نهم تا سیزدهم اسفندماه جاری از طریق سایت پذیرش به نشانی paziresh.dte.ir اقدام به ثبت نام کنند.

زمان برگزاری دومین کارگاه آموزشی معرفت‌شناسی فقه ساعت ۸ تا ۱۷:۳۰ روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱۵ و ۱۶ اسفندماه خواهد بود.

این کارگاه در اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به نشانی : مشهد، چهارره خسروی، نبش خیابان آیت الله طبسی) برگزار خواهد شد.