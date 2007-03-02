به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به همزمانی آغاز نوروز و ربیع الاول برنامه های ویژه گروه معارف شبکه تهران برای این ایام به صورت ویژه و اختصاصی تهیه شده است. این برنامه ها که از اول فرودین 86 تا 17 ربیع‌ الاول همزمان با ولادت باسعادت پیامبر اکرم (ص) ادامه دارد شامل موضوعات متنوع معارفی در قالب‌هایی جذاب و آموزنده است.

ویژه برنامه "بهارستان" با قالبی نو از زبان کارشناسان منتخب برنامه به بیان مطالبی در حوزه‌های موضوعی نظیر ارتباط خلقت و چگونگی آن، میهمانی، تفرج و سیر و سیاحت، احترام به بزرگترها، خویشاوندی و صله رحم، رسوم و سنت‌های درست، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری از نظر اسلام، نبوت رسالت و تفاوت آنها، عبادت و عبودیت کرامت و کمک به همنوع، حسن خلق، رسوم و سنت‌های درست، ولایت و امامت، سنت پیامبر اکرم (ص)، محاسبه نفس و درونگرایی، شباهت‌های حضرت مهدی (عج) با جد بزرگوارش حضرت پیامبر اکرم (ص) و ... می پردازد.

در ویژه برنامه "بهارستان" کارشناسانی چون مرادی، نیکنام، حسینی، غروی، علم‌الهدی، غیاث، حلم زاده، رنجبر، بی آزار، قربانی، نقویان، معارف، آینه وند، موسوی واعظ حضور دارند. این برنامه در 17 قسمت 30 دقیقه‌ای به تهیه کنندگی علی اهرابی در ایام نوروز پخش می شود.

ویژه برنامه "چهل حدیث از گلستان نبوی" با هدف شناخت ابعاد شخصیت والای پیامبر اسلام (ص) و نگاه به کردار پیامبر (ص) تهیه شده است. این برنامه در 40 قسمت هشت دقیقه‌ای به تهیه کنندگی لیلا رضایی در ایام نوروز از شبکه تهران پخش می‌شود. ویژه برنامه "بهار آفرینش" هم با ساختار نماهنگ فرازی از متون دینی و ادبی را به صورت دکلمه روی قطعات سحرانگیز موسیقی ایرانی عنوان می کند.

متون مورد استفاده در این برنامه قرآن، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، دیوان حافظ، شاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی، فتوحات مکیه ابن عربی، کلیات سعدی، مناجات شعبانیه ، دعای عرفات امام حسین(ع)، منطق‌الطیر عطار، نامه عرفانی امام (ره)، نوروزنامه خیام، مصنفات سهروردی، وصیت‌نامه امام (ره) و دعای فرج هستند. این برنامه در 17 قسمت 20 دقیقه ای به تهیه کنندگی معصومه فردشاهین تهیه می‌‌شود.

ویژه برنامه "نیایش" در ایام نوروز قبل از اذان ظهر به مدت 30 دقیقه پخش می شود. در این برنامه کارشناسان فرازهایی از دعای مکارم اخلاق را بررسی می کنند. تهیه کننده این مجموعه بهزاد عامری است. "اسوه‌های آسمانی" هم ویژه شهادت امام حسن عسگری (ع) با کارشناسی دکتر هرندی، دکتر شاهرودی، حجت‌السلام ارفع، حجت‌السلام فیض هشتم فروردین از شبکه تهران پخش می شود. تلاوت قرآن به همراه ترجمه گویا از دیگر برنامه های گروه معارف شبکه تهران در ایام نوروز است.