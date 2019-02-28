از داور انتظار بیشتری داشتیم/پاختاکور حریف سختی برای ما خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر نفت آبادان در ورزشگاه آزادی اظهار داشت: بعد از بازی که برابر نفت مسجد سلیمان داشتیم و به تساوی رسیده بودیم، این پیروزی شرایط ما را بهتر کرد و حالا باید خود را آماده دیدار برابر پاختاکور ازبکستان کنیم.

وی ادامه داد: ما راه سختی در پیش خواهیم داشت، بازی‌ها فشرده هستند و باید آمادگی خود را حفظ کرده تا بتوانیم در هر دو جام، نتایج قابل قبولی کسب کنیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اعتراضاتی که بازیکنان دو تیم به داور دیدار داشتند، افزود: از داور انتظار بیشتری داشتیم که در صحنه‌ها دقت بیشتری داشته باشد، یک پنالتی ما به راحتی گرفته نشد و من تعجب می‌کنم چرا داور از این صحنه به سادگی گذشت؛ البته ما پیروز شدیم ولی این پنالتی می‌توانست به سود ما تمام شود.

ترابی در خصوص دیدار روز سه‌شنبه تیمش برابر پاختاکور ازبکستان در لیگ قهرمانان خاطرنشان کرد: بازی سختی در پیش داریم، شنیده‌ام که پاختاکور تیم بسیار خوبی است و هوشیارانه بازی می‌کند؛ ما هم تلاش می‌کنیم با حمایت هوادارانمان یک بازی قابل قبولی را ارائه کرده و به هدفی که مد نظرمان است، دست پیدا کنیم.