آغاز عملیات اجرایی خط دوم متروی اصفهان از محله دارک

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله نوروزی عصر پنج شنبه در آغاز عملیات عمرانی خط دوی متروی اصفهان اظهار داشت: برای حفاری خط دو قطار شهری دو دستگاه کاترهد از آلمان خریداری شده که یکی از آنها در دستگاه تی بی ام ضلع شرقی خط دو مترو مستقر شده و امروز آغاز به کار خواهد کرد؛ اما دستگاه کاترهد ضلع غربی مترو در گمرک است و درصدد هستیم این دستگاه را سریع تر از گمرک ترخیص کنیم.

وی با بیان اینکه امسال بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای قطار شهری اصفهان خریداری شده است، افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از این بودجه صرف اقدامات اولیه و خرید میلگرد شده تا در زماناعلام شده شاهد افتتاح خط دوم متروی اصفهان باشیم.

شهردار اصفهان گفت: اگر عملیات عمرانی خط یک مترو به موقع انجام می گرفت برای هر کیلومتر مترو کمتر از ۲۰ میلیارد تومان هزینه می کردیم این در حالی است که امروز برای هر کیلومتر مترو از ابتدا تا انتها و تجهیز آن باید چیزی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم و این تفاوت قیمتها بسیار فاحش است.

وی گفت: با راه اندازی خط یک مترو شاهد جابه جایی بیش از ۸۰ هزار مسافر از این خط هستیم و استقبال گسترده مردم نشان می دهد که باید رام های واگن خط یک قطار شهری را افزایش داده و تدابیری بیندیشیم که امکان جابه جایی هرچه بیشتر مسافر وجود داشته باشد و این به معنای جا به جایی مسافر در زیرزمین بدون دود و آلودگی، زیست پذیر و ایمن کردن شهر و پاسخ درست به تاریخ است، دیگر فردا از ما نمی پرسند که چرا آسمان آبی شهر تیره و نفس کشیدن برای کودکان سخت شده است.

نوروزی با اعلام اینکه تلاش داریم برای خط دو متر قبل از انجام حفاری، ساخت ایستگاه‌ها را شروع کنیم، گفت: تجربه به ما آموخته اگر ابتدا ایستگاه ها را بسازیم و سپس حفاری را انجام دهیم آلایندگی و ترافیک کمتری خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: یقین دارم با حمایت مسئولان به ویژه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مسئولان استانی می توانیم با تأمین مالی به موقع، مشکلات پیمانکاران را رفع کنیم تا آنها نیز بدون دغدغه کارها را جلو ببرند.