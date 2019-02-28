ترامپ: آمریکا به گفتگو با کره شمالی ادامه می دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت که «دونالد ترامپ» به رهبران کره جنوبی و ژاپن گفته است که واشنگتن به همکاری با آنها و گفتگو با کره شمالی ادامه خواهد داد.

سندرز در ادامه خاطرنشان کرد که ترامپ از داخل هواپیمای شماره یک نیروی هوایی آمریکا (حامل رئیس جمهور) که هانوی را به مقصد واشنگتن ترک کرده بود، با «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی و «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن گفتگو کرده است.

به گزارش مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی که روز پنج شنبه در هانوی-پایتخت ویتنام انجام شد؛ در کنفرانسی خبری گفت: «اوقات بسیار سازنده‏ ای داشتیم اما به این نتیجه رسیدیم که (در شرایط فعلی) امضای هرگونه توافقی درست نیست».

وی ادامه داد: «کیم جونگ اون یک شخصیت ویژه است و رابطه ما نیز بسیار قوی است».

با این حال ترامپ گفت: «اما به دلیل عدم توافق درباره تحریم‎ها، از مذاکره فاصله گرفتیم».

وی افزود: «آنها خواستار لغو کامل تحریم‎ها بودند و ما چنین امری را نمی‌پذیرفتیم».

ترامپ همچنین گفت که «کیم جونگ اون تصور خاصی از خلع‎سلاح هسته‎ای دارد که دقیقاً منطبق با نظر آمریکا نیست؛ حال آنکه در مقایسه با گذشته، دیدگاه‎‎ها به مراتب به یکدیگر نزدیک‎تر شده است».