انفجار یک بمب مهیب در پایتخت سومالی/ ۳۰ تن کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس سومالی اعلام کرد که روز پنج شنبه انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی هتلی واقع در «موگادیشو» پایتخت سومالی دست کم ده کشته برجای گذاشت و ساختمانهای مجاور را تخریب کرد.

این انفجار تروریستی که توسط گروه افراط گرای «الشباب» صورت گرفته است، یکی از مهیب ترین انفجارهایی است که ساکنان موگادیشو در سالهای اخیر شاهد آن بوده اند.

این حمله تروریستی در خیابان «مکه المکرم» یکی از پرتردد ترین خیابانهای موگادیشو که محل استقرار هتلها، فروشگاهها و رستورانها است، اتفاق افتاد. بنا به گزارشها، خودروهای پارک شده در نزدیکی محل انفجار دچار حریق شدند.

«عبدالله علی» فرمانده پلیس موگادیشو در خصوص این حمله تروریستی گفت: «بیش از ده تن جان خود را از دست دادند. یک هتل طعمه حریق شده است و سایر ساختمانها نیز در اثر این انفجار تخریب شدند. شمار زخمی شدگان این انفجار، ۲۰ تن برآورد می شود».

سخنگوی گروه افراط گرا و تروریستی «الشباب» با اعلام اینکه «این گروه هتل مکه المکرم را هدف قرار داده و منفجر کرده است»، بطور رسمی مسئولیت این حمله تروریستی در موگادیشو را برعهده گرفت.