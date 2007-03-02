گروه 1+5 درباره چارچوب قطعنامه جدید علیه ایران توافق کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فیلیپ دوست بلازی" مدعی شد :" پنج عضو دائم شورای امنیت ( آمریکا، فرانسه، چین، روسیه، انگلیس) به علاوه آلمان بر سرچارچوب قطعنامه جدید توافق کاملی دارند."

وی گفت که قطعنامه جدید تحت ضوابط بند 41 منشور سازمان ملل متحد که به شورای امنیت اجازه می دهد تا ازهمه اقدامات لازم به جز اقدامهای نظامی برای اجرای قطعنامه های خود استفاده کند، تدوین خواهد شد.

بلازی افزود :" مدیران سیاسی همچنین درباره رئوس کلی و گسترده محتویات قطعنامه جدید رایزنی کردند."

شب گذشته مدیران سیاسی گروه 1+5 درباره قطعنامه جدید تحریمها از طریق تماس تلفنی گفتگو کردند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که درگفتگوی تلفنی شب گذشته نمایندگان گروه 1+5 در مورد برنامه هسته ای ایران بر ادامه مذاکرات در روز شنبه تاکید شد.