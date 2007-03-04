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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آموزش زبان انگلیسی باید از مقطع ابتدایی آغاز شود

آموزش زبان انگلیسی باید از مقطع ابتدایی آغاز شود

متخصص زبان شناسی ایران و خاورمیانه گفت: آموزش زبان انگلیسی باید از مقطع ابتدایی آغاز شود ، زیرا در این دوره میزان یادگیری دانش آموزان بیش از سایر دوره ها اعلام شده است.

دکتر سیدعلی میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر آموزش زبان انگلیسی در مقطع راهنمایی آغاز می شود که این امر به دلیل گستردگی و پیچیدگی های زبان دانش آموزان را دچار مشکل می کند و در سال های دبیرستان و دانشگاه این ضعف بیشتر می شود .

وی افزود: زبان انگلیسی باید در مقطع ابتدایی به صورت ساده ، گام به گام و غیررسمی در ساعات درسی دانش آموزان گنجانده شود و پس از یادگیری مقدمات زبان مباحث گرامری آن در مقطع راهنمایی و متوسطه آغاز می شود.

میرعمادی خاطرنشان کرد: آموزش زبان انگلیسی به صورت تفریحی و غیررسمی در دانش آموزان ایجاد انگیزه و علاقه مندی می کند و در سال های بعد تسلط بیشتری روی این زبان خواهند داشت.

وی ادامه داد: بیشتر دانش آموزان در حال حاضر احساس خوبی نسبت به درس زبان انگلیسی ندارند و رغبت چندانی برای شرکت در کلاسهای این درس نشان نمی دهند که این امر مهم ترین عامل کاهش نمرات آنها در سطوح مختلف تحصیلی است.

کد مطلب 455582

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