آموزش زبان انگلیسی باید از مقطع ابتدایی آغاز شود

دکتر سیدعلی میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر آموزش زبان انگلیسی در مقطع راهنمایی آغاز می شود که این امر به دلیل گستردگی و پیچیدگی های زبان دانش آموزان را دچار مشکل می کند و در سال های دبیرستان و دانشگاه این ضعف بیشتر می شود .

وی افزود: زبان انگلیسی باید در مقطع ابتدایی به صورت ساده ، گام به گام و غیررسمی در ساعات درسی دانش آموزان گنجانده شود و پس از یادگیری مقدمات زبان مباحث گرامری آن در مقطع راهنمایی و متوسطه آغاز می شود.

میرعمادی خاطرنشان کرد: آموزش زبان انگلیسی به صورت تفریحی و غیررسمی در دانش آموزان ایجاد انگیزه و علاقه مندی می کند و در سال های بعد تسلط بیشتری روی این زبان خواهند داشت.