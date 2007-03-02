پاس و استقلال اهواز در خانه متوقف شدند / گل نجات بخش برهانی برای پاس

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه هفته بیست ویکم رقابتهای تیم فوتبال لیگ برتر، تیم فوتبال پاس درورزشگاه دستگردی برابر راه آهن به تساوی 2 بر 2 رضایت داد تا دو امتیاز حساس خانگی را در این دیداراز دست بدهد.

عباس آقایی دردقیقه 31 از روی نقطه پنالتی و آرش برهانی دردقیقه 61 برای پاس گلزنی کردند و هادی اصغری در دقیقه 27 و احمد جمشیدیان دردقیقه 42 گل های راه آهن را در این دیدار به ثمر رساندند. ضمن اینکه بازیکنان پاس اعتقاد داشتند که گل اول تیم راه آهن با ضربه دست بازیکن راه آهن به ثمررسیده است.

گل تساوی بخش تیم پاسکه توسط برهانی به ثمررسید، اولین گل آرش برهانی پس ازجدایی ازتیم فوتبال النصر امارات و بازگشت به پاس بود که این تیم را ازیک شکست خانگی نجات داد.

دردومین مسابقه هم تیم فوتبال استقلال اهوازمقابل تیم برق شیرازبه تساوی بدون گل رضایت داد تا شاگردان فیروزکریمی دو امتیاز حساس خانگی را در این دیدارازدست بدهند.

دومین روز ازهفته بیست ویکم رقابتهای لیگ برترعصر امروز با برگزاری 4 دیدار زیربه پایان می رسد:

* فجرشهید سپاسی شیراز - فولاد خوزستان ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پیکان - ابومسلم خراسان ساعت 14:45، ورزشگاه ایران‌خودرو تهران

* مس کرمان - صباباتری ساعت 14:45، ورزشگاه سلیمی ‌کیا کرمان

* سایپا - پرسپولیس ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران