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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۵۹

در گفتگوی امروز مقامات ژاپنی و ایرانی مطرح شد؛

تارو آسو : تهران غنی سازی را متوقف کند / عراقچی : ایران آمادگی رفع نگرانی جامعه جهانی را دارد

تارو آسو : تهران غنی سازی را متوقف کند / عراقچی : ایران آمادگی رفع نگرانی جامعه جهانی را دارد

درحالی که وزیر خارجه ژاپن امروز جمعه از تهران خواست تا برنامه غنی سازی خود را کنار بگذارد، اما معاون وزیر خارجه ایران بر حق تهران در استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز و غنی سازی اورانیوم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، ژاپن امروزجمعه ضمن مطرح کردن درخواست خود مبنی برکنار گذاشتن برنامه غنی سازی از سوی ایران به زعم خود ادعا کرد که اگر ایران این برنامه را متوقف نکند با انزوای بین المللی روبرو می شود.

" تارو آسو" وزیر امور خارجه ژاپن در گفتگو با " عباس عراقچی" معاون وزیر امورخارجه ایران بدون توجه به حق مسلم ایران در داشتن فناوری صلح آمیز هسته ای گفت که تهران باید از اینکه منزوی تر شود، دوری کند و نباید قطعنامه تحریمهای شورای امنیت ( 1737) را که خواستار توقف برنامه غنی سازی آن است، دست کم بگیرد.

آسو همچنین به انزوای کشورش پس از تصمیم آن در سال 1933 برای خروج از جامعه ملل اشاره کرد و گفت که دوری جستن از انزوای جامعه بین المللی اقدام مناسبی است."

عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان هم با رد درخواستها برای توقف برنامه غنی سازی گفت که تهران برای مذاکره آمادگی دارد .

وی تصریح کرد:" ما آماده از بین بردن نگرانی جامعه بین المللی از طریق مذاکره هستیم."

وی افزود: حتی اگرشما به ما بگویید که حق خود را برای غنی سازی اورانیوم و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای کنار بگذاریم، ما نمی توانیم این درخواستها را قبول کنیم.

 

کد مطلب 455588

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