به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری مراسم قرعه کشی وزن ۷۴ کیلوگرم رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام دانکلوف، مصطفی حسین‌خانی دارنده مدال برنز جهان در دور نخست برابر واسلی میخایلوف از اوکراین به روی تشک می‌رود و در صورت برتری مقابل برنده مبارزه کشتی گیران آرژانتین و رومانی مبارزه می‌کند.

بکزاد عبدالرحمانوف از ازبکستان و دمیرتاش از ترکیه نیز در گروه حسین خانی قرار دارند.

جردن باروز دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک از آمریکا که کری خوانی شدیدی نیز با فرانک چامیزو کشتی گیر کوبایی الاصل ایتالیا دارد به احتمال فراوان در مبارزه دوم به مصاف هم می‌روند.

باروز در اولین مبارزه مقابل حریفی از هند کشتی می‌گیرد و چامیزو نیز برابر حریفی از بلاروس به روی تشک می‌رود.

رقابت های اوزان ۵۷، ۶۵ و ۷۴ کیلوگرم از ظهر امروز (به وقت ایران) آغاز می شود و تا مشخص شدن نفرات راه یافته به دیدار فینال ادامه می یابد. مسابقات فینال و رده بندی این اوزان نیز فردا شب برگزار می شود.

مسابقات اوزان ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم نیز فردا آغاز می شود که حسن یزدانی، رضا یزدانی و پرویز هادی نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود خواهند رفت.