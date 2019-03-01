بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در باور مسئولان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف پیش از ظهر جمعه در همایش الگوی مدیریت جهادی در تمدن تراز اسلامی که در حسینیه جواد الائمه اصفهان برگزار شد، با اشاره به حماسه آفرینی مردم اصفهان در تشییع ۲۷ شهید حادثه تروریستی زاهدان، اظهار داشت: اشخاصی که مدعی خسته شدن مردم از انقلاب اسلامی هستند باید حماسه آفرینی مردم اصفهان در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی را به یاد آورند.

وی افزود: مردم اصفهان با همان روحیه‌ای که در سال ۶۱ ۳۷۰ شهید را دریک روز تشییع کردند، چندی پیش ۲۷ شهید حادثه تروریستی را تشییع کردند و این از افتخارات اصفهان است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیانیه گام دوم انقلاب را سندی تحلیلی پیرامون چهل سالگی انقلاب اسلامی دانست و بیان داشت: در این بیانیه به خوبی به کارنامه چهل سالگی انقلاب اسلامی پرداخته شده است، به همین منظور باید با بررسی نقاط قوت و ضعف و چشم اندازهای پیش رو به عملیاتی کردن این بیانیه بپردازیم.

بیانیه گام دوم انقلاب را سندی مفید و راهگشا در زمینه‌های مختلف است

قالیباف بیانیه گام دوم انقلاب را سندی مفید و راهگشا در زمینه‌های مختلف از جمله نقد گذشته توصیف کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران در چهل سالگی خود در حوزه‌های آرمانی انقلاب، یعنی مسئله استقلال و آزادی و در حوزه اسلامیت، جمهوریت و مردم سالاری کارنامه‌ای بسیار درخشان و افتخار آمیز دارد.

وی انقلاب اسلامی ایران را یک انقلاب دینی در مسیر تقابل با قدرت‌های دوران خود برشمرد و افزود: دشمنان در طول ۴۰ سال گذشته همواره در حال توطئه علیه انقلاب اسلامی بوده‌اند و تنها یکی از این توطئه‌ها و حوادثی که این دشمنان رقم زدند می‌تواند یک حکومت و کشور را سرنگون کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر ذهنیت مردم نسبت به نظام را توطئه دشمنان در راستای سرنگونی نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: دشمنان پیش از فشار اقتصادی و دستیابی به فروپاشی اقتصادی به دنبال این هستند که مردم را دچار تردید و شک در باورهایشان کرده و باعث فروپاشی ذهنی شوند، توطئه دیگر دشمنان، تردیدآفرینی در میان مسئولان در راستای تصمیم گیریبرای مسائل کشور است، در واقع دشمن به دنبال این است از این طریق نظام را دچار فروپاشی کند.

قالیباف با بیان اینکه مردم ما وفادار و بصیر هستند، خاطرنشان کرد: برخی از مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم ریشه در گذشته دارد و مشکلی نیست که به تازگی وجود آمده باشد، بسیاری از مشکلات اقتصادی که شاهد آن هستیم ریشه در باور مسئولان دارد، متأسفانه برخی مسئولان به اسلام سیاسی و رویکرد امام خمینی (زه) و انقلاب اسلامی شک دارند.

وی ادامه داد: اینکه برخی مسئولان معتقد هستند باید برای رفع مشکلات کدخدا را دید، نشان دهنده مشکلاتی است که در باورهای آنها وجود دارد، مسئله دیگر در مشکلات اقتصادی کشور ناکارآمدی مدیران است، در برخی موارد نیز علاوه بر ناکارآمدی مشکلاتی نیز در باور اشخاص دیده می‌شود، حتی اگر کسی از منظر باور و تفکر مشکلی نداشته اما توان مدیریتی وی اندک باشد نیز نمی‌تواند مشکلات را حل کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت برخورداری مدیران از باور صحیح و توانمندی کافی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند یک نظام انقلابی باید دارای دو ویژگی روحیه انقلاب و نظم سیاسی و اجتماعی باشد، مدیریت جهادی نیز به همین صورت است، یعنی توان مدیریتی در کنار روحیه جهادی باید قرار بگیرد.

ریشه فساد اقتصادی در کشور را دولتی بودن اقتصاد است

قالیباف ریشه فساد اقتصادی در کشور را دولتی بودن اقتصاد ذکر کرد و گفت: اگر اقتصاد در اختیار مردم قرار بگیرد دیگر شاهد فساد نخواهیم بود، زمانی که با تحریم مواجه می‌شویم شاهد هستیم که مردم تحریم‌ها را دور می‌زنند اما دولت مشکل آب را نیز به برجام گره می‌زند و وارد کردن گوشت یخی را هم با FATF بهم پیوند می‌دهد.

وی عضویت در FATF فاقد اثر در رفع مشکلات اقتصادی و مسئله تحریم دانست و اظهار داشت: FATF برای این طراحی شده است که هرکسی خلاف سیستم سرمایه داری حرکت کند بتوانند علیه آن اقدام کنند و این مظهر حکمرانی جدید نظام سرمایه داری است.

۷۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مسائل درونی دارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰ درصد مشکلات کشور بر اثر تحریم‌ها است و ۷۰ درصد مشکلات ریشه در مسائل درونی دارد، ما باید خودمان مشکلات را برطرف کنیم و نباید هر مشکلی را به تحریم‌ها گره زده و به دنبال این باشیم مردمی که همواره برای انقلاب و اسلام هزینه کرده‌اند برای ناتوانی مدیران هم هزینه کنند.