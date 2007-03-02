سفر احمدی نژاد به عربستان و تلقی تشکیل گروه حل بحران منطقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ها بر اساس منابع خبری سعودی و ایرانی اعلام کردند که قرار است احمدی نژاد روز شنبه به عربستان سعودی سفر کند و به گفته این منابع دو طرف قرار است درباره برخی مسائل منطقه به ویژه اوضاع لبنان و عراق بحث و تبادل نظر کنند.

"میشل عون" رئیس جریان ملی آزاد لبنان در این باره می گوید : انتظار می رود سفر قریب الوقوع "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری اسلامی ایران به عربستان سعودی به حل بحران سیاسی لبنان منجر شود.



اما درعین حال میشل عون تصریح کرد : برای حل بحران لبنان اولویت با طرح های داخلی است اما اگرطرح های خارجی تحمیلی نباشند و با منافع مردم لبنان و خواسته های مخالفان دولت سنیوره مطابقت داشته باشند، مخالفان آنها را می پذیرند.



وی اظهارداشت : چند هفته پیش ایران وعربستان سعودی پیشنهادی برای بررسی همزمان تشکیل دولت وحدت ملی، تشکیل دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به مسئله ترور"رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان و قانون انتخابات ارائه کردند. مخالفان دولت سنیوره این پیشنهاد را پذیرفتند اما طرفداران این دولت با آن مخالفت کردند.



وی افزود : اگر درنشستی که قرار است در بغداد با مشارکت کشورها و طرف های مختلف (در 10 مارس) برگزار شود، مشکلات عراق حل شود قطعا بردیگر مسائل منطقه بویژه لبنان تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

روزنامه نیویورک تایمز هدف از سفر محمود احمدی نژاد را بررسی راههای مقابله با بحران های فزاینده فرقه ای و سیاسی در خاورمیانه می داند.

این روزنامه در ادامه به نقل از مسئولان سابق عربستان می نویسد : این سفر به خواست ایران صورت می گیرد و ازماهها تلاش دیپلماتیک این دو قدرت منطقه ای و دیگر کشورهای عربی برای حل بن بست سیاسی در لبنان، فرونشاندن درگیری های فرقه ای درعراق و احتمالا مقابله با رویارویی قریب الوقوع با امریکا حکایت دارد.



گرچه این روزنامه آمریکایی هدف از این سفر را یارگیری منطقه ای از سوی ایران برای مقابله با تهدید احتمالی آمریکا می داند، اما محمد حسینی سفیر ایران درعربستان نزدیکی دیدگاه های این دو کشور را گامی موثر درحل مسائل جهان اسلام و خاورمیانه عنوان می کند.



"خالد دخیل" استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه پادشاهی عربستان در ریاض هدف از این سفر را جلب حمایت ریاض برای موضوع هسته ای ایران و همچنین میانجی گری برای بهبود روابط بین عربستان و سوریه می داند که مدتی است به تیرگی گرائیده است.



"عبدالعزیز ساغر" رئیس مرکز تحقیقات خلیج(فارس) در دوبی هدف از این سفر را انتقال دو پیام می داند؛ نخست اینکه اگر به ایران حمله شود این امر می تواند کل منطقه را تحت تاثیر قرار دهد و دیگر دریافت پیشنهادهای احتمالی برای حل موضوع هسته ای ایران.

همچنین "اسامه صفا" رئیس مرکز سیاست گذاری لبنان که مرکزی تحقیقاتی است گفت در این دیدار مسئله حفظ منافع است.

به عقیده "انور اشکی" ANWAR ESHKI رئیس مؤسسه تحقیقات خصوصی در جده؛ ایران و عربستان هر دو از اختلافات بین شیعیان و سنی ها در لبنان متضرر می شوند و نمی خواهند تا اجازه چنین رویدادی را بدهند.

درهمین حین روزنامه اسرائیلی جروزالم پست هدف از این سفر و دیدار احمدی نژاد با ملک عبدالله پادشاه عربستان را کلی ارزیابی می کند و موضوع هسته ای، تنشهای فرقه ای در خاورمیانه و مسائل مربوط به عراق را از جمله موارد مورد بحث می داند.

اما درعین حال گروهی دیگر از تحلیلگران این سفر را در راستای تشکیل یک گروه حل بحران منطقه ای می دانند که با سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عربستان و برخی کشورهای منطقه ای ، این روند آغاز شده است و تحولات اخیر در مسکو به ویژه سفر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس به روسیه هم پس از نشست مکه به سرپرستی پادشاه عربستان، کاملاً مؤید جدا شدن ازمیانجی گران سنتی و فرامنطقه ای درحل بحران های خاورمیانه، یعنی آمریکا است.