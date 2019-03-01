علی دولتی‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر تصریح کرد: در مناطق شهری بیشترین بارش برف از شهرستان‌های سرعین و نیر با ۱۲ سانتیمتر بارش گزارش شد.

به گفته وی سامانه سرد و بارشی طی امروز از استان خارج شده و وزش باد تا دو روز آینده در سطح استان برقرار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه آسمان استان از بعد از ظهر جمعه نیمه ابری خواهد بود، یادآور شد: در این مدت سرعت وزش باد در برخی از مناطق مرکزی تند انتظار می‌رود.

دولتی مهر از ورود سامانه سرد و بارشی دیگری طی روز دوشنبه خبر داد و افزود: با فعالیت این سامانه در برخی از مناطق به ویژه نواحی مرکزی و جنوبی بارش برف و باران پیش‌بینی خواهد شد.

وی سردترین شهر استان اردبیل را طی ساعات گذشته خلخال، نیر، سرعین و مشگین شهر با ثبت دمای ۵ درجه زیر صفر نام برد و یادآور شد: کمینه دمای شهرستان اردبیل نیز در این مدت به سه درجه زیر صفر رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از دمای بالای صفر درجه شهرهای شمالی استان حتی در سردترین ساعات خبر داد و ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش باران از ایستگاه باران سنجی برزند قاسم کندی شهرستان گرمی با ۲۳ میلیمتر بارش ثبت شد.