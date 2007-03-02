درصدد تدوین ساختار نهایی دولت وحدت ملی فلسطین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اسماعیل هنیه" در خطبه نماز جمعه در نوار غزه گفت : ما رایزنی با گروههای فلسطینی، فراکسیون های پارلمانی وشخصیت های مستقل را به پایان برده ایم و درصدد جمع بندی رایزنی ها و تدوین ساختاری نهایی برای دولت وحدت ملی هستیم.

وی افزود: ما از جنبشهای حماس و فتح، فراکسیون های پارلمانی، گروههای فلسطینی و شخصیت های مستقل خواستیم که طی چند روز اسامی نامزدهای خود را برای تصدی وزارتخانه ها معرفی کنند.

یک منبع دفتر هنیه گفت که وی جمعه شب با نمایندگان فراکسیون های پارلمانی درباره اسامی نامزدهای آنها برای تصدی وزارتخانه ها ملاقات خواهد کرد.

نخست وزیر مستعفی فلسطین گفت : دوست داشتم شمار وزیران دولت بسیار بیشتر بود اما قانون تعداد آنها را 24 نفر تعیین کرده است ولی برای بیشترین مشارکت در ساختار سیاسی تلاش خواهیم کرد و خواهان شتاب در تشکیل دولت وحدت ملی و آماده شده برای مرحله آینده هستیم.

وی گفت : تسریع در تشکیل دولت وحدت ملی باعث مقابله با همه طرف هایی خواهد شد که خواهان بازگشتن اوضاع به وضعیت گذشته و از بین بردن توافقنامه مکه مکرمه هستند یا می خواهند فشارهای جدیدی را به ملت، ریاست تشکیلات خودگردان و دولت فلسطین وارد کنند.

جنبش های فتح و حماس اخیر در نشستی در مکه مکرمه درباره تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین به توافق رسیدند.

هنیه همچنین درخصوص تجاوزگری اخیر اسرائیل در کرانه باختری رود اردن گفت : شهر نابلس در یورش نظامی اخیر نیروهای اشغالگر اسرائیلی تخریب و 215 واحد مسکونی و تجاری به کلی منهدم شده اند.

وی افزود : مبلغ یک میلیون دلار به عنوان کمک فوری برای شهر نابلس اختصاص یافته است و این تجاوزگری اسرائیل نشانگر موضع اشغالگران در مخالفت با توافقنامه مکه مکرمه است.