تیم های پرسپولیس و سایپا در نیمه اول به تساوی دست یافتند/ درگیری دایی و شیث رضایی

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر امروز تیم های فوتبال پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه آزادی و در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر به میدان رفتند که نیمه اول این دیدارجذاب و دیدنی با تساوی یک - یک به پایان رسید.

در این دیدارکه به قضاوت خداداد افشاریان برگزار شد، تیم پرسپولیس ابتدا دردقیقه 4 روی پاس به جلوی مهرزاد معدنچی و حرکت تماشایی نیکبخت واحدی به گل برتری دست یافت.

درادامه پرسپولیس بازهم فوتبال هجومی را به نمایش گذاشت برفشارحملات خود افزود و تیم سایپا را به لاک دفاعی فرو برد.

ضربات از راه دور مهرزاد معدنچی و پاس های پشت دفاع سایپا درچند نوبت دروازه سایپا را به خطر انداخت که کم دقتی مهاجمان پرسپولیس مانع از دست یابی این تیم به گل های بیشتر شد.

در دقیقه 14 ، سایپا روی یک ضد حمله با پاس عمقی صادقی برای دایی می توانست به گل تساوی دست یابد اما ضربه دایی با برخورد به تیر دروازه پرسپولیس راهی کرنر شد.

در ادامه تیم سایپا با بازی تک ضرب و استفاده ازعرض زمین به مروراداره بازی را دردست گرفت و بازی را به تعادل کشاند .



دقیقه 18 سانتر داریوش یزدانی با ضربه سر احمد مومن زاده که درشرایط نامتعادل به توپ ضربه زد نوید بخش گل تساوی سایپا شد .



در ادامه تا حدودی خشونت بربازی حاکم شد که درگیری علی دایی و شیث رضایی عامل اصلی به خشونت کشیده شدن بازی بود. دراین درگیری یک بارشیث با کشیدن پیراهن علی دایی او را به شدت عصبی کرد به طوریکه دایی با ضربه سر به صورت شیث رضایی زد که این صحنه که می توانست یک کارت قرمز برای مربی - بازیکن سایپا داشته باشد ، از چشم داورپنهان ماند.

دقایقی بعد ادامه این درگیری ها باعث شد تا خداداد افشاریان داورمسابقه با فراخواندن هر دو بازیکن ، آنها را با کارت زرد جریمه کند.

تعویض دقیقه 30 تیم سایپا نیز از جمله گفتنیهای این دیدار بود که طی آن امید شریفی نسب جای خود را به حسن کریمی داد تا تیم سایپا تعویض زود هنگام را انجام دهد.

در وقت اول امید شریفی نسب، علی عشوری زاد و دایی از تیم سایپا و شیث رضایی از تیم پرسپولیس از داور کارت زرد دریافت کردند.