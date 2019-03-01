کاراکاس قربانی تهاجم چندجانبه آمریکا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دلسی رودریگوئز» معاون رئیس جمهوری ونزوئلا گفت: امروز ونزوئلا در دورانی خاص قرار دارد چون قربانی تهاجم چند جانبه آمریکا شده است.

وی که برای دیدار با مقامات روس به مسکو سفر کرده در ادامه افزود: با وجود این وضعیت، ما زمینه هایی را برای یافتن راههای همکاری داریم.

رودریگوئز در ادامه از قصد ونزوئلا برای توسعه روابط کاراکاس با مسکو خبر داد.

سفر معاون رئیس جمهوری ونزوئلا به مسکو در حالی انجام می شود که روز گذشته روسیه و چین پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل در مورد بحران سیاسی در ونزوئلا را وتو کردند.

هر چند پیش نویس قطعنامه آمریکا حداقل ۹ رای لازم را در شورای امنیت به دست آورد اما مسکو و پکن آن را وتو کردند. آفریقای جنوبی نیز به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا رای منفی داد.