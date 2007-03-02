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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۲۶

/ هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر - جام خلیج فارس/

صباباتری در کرمان مس را شکست داد / توقف پیکان و فجر در ورزشگاه خانگی

صباباتری در کرمان مس را شکست داد / توقف پیکان و فجر در ورزشگاه خانگی

رقابتهای عصر امروز هفته بیست و یکم لیگ برتر با پیروزی صباباتری و توقف تیمهای پیکان و فجر در ورزشگاه خانگی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در کرمان تیم صباباتری توانست با نتیجه 3 بر 2 میزبان خود مس را شکست داده و به یک پیروزی با ارزش دست یابد.

در این دیدار که در پایان آن حاشیه های غیر ورزشی زیادی رخ داد، علیرضا دغاغله در دقیقه 35 و آدریانو آلوز در دقیقه 60 برای مس گلزنی کردند ومصطفی مهدی زاده دردقیقه 39، تاجی اف در دقیقه 44 و مسعود ابطحی در دقیقه 88 گلهای تیم فوتبال صباباتری را به ثمر رساندند.

در پایان این دیدار صحبت نادر دست نشان سرمربی مس با قائم مقام صباباتری به بازیکنان منتقل شد تا زمینه ایجاد صحنه های غیر ورزشی را فراهم کند که در این بین یکی از بازیکنان صباباتری به ضرب و شتم خبرنگار کرمان پرداخت.

همچنین در دیگر دیدار امروز تیم پیکان در ورزشگاه خانگی مقابل ابومسلم به تساوی 2 بر 2 رضایت داد. محسن بیاتی نیا در دقیقه 54 و ایمان حیدری در دقیقه 84 برای پیکان گلزنی کردند و همچنین جواد رزاقی در دقیقه 69 و دنی اولروم در دقیقه 75 گلهای تیم ابومسلم را به ثمر رساندند.

در شیراز هم مسابقه 2 تیم فجرسپاسی و فولاد با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید تا تیم فولاد همچنان با 15 امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار بگیرد.

کد مطلب 455601

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