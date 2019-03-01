سوریه در دوران تثبیت بشار اسد است/توطئه اروپا و آمریکا شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران نهاوند ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و با اشاره به اینکه بهترین تقوا آن است که گناه نکنید، واجبات را انجام دهید و محرمات را ترک کنید، گفت: تقوا مقتضای عقل است.

وی با بیان اینکه اگر باتقوا باشید خداوند شما را دوست دارد و در همه حال به شما کمک می‌کند و همراهتان خواهد بود؛ به رهنمودهای امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: امام خمینی(ره) فرمودند که خدمت به مردم جهاد در راه خداست لذا امروز با توجه به مسائل موجود در جامعه مسئولان باید در حد توان به مردم خدمت کنند.

وی بابیان اینکه متأسفانه گاهی در ادارات وضعیتی دیده می‌شود که با این مهم سازگاری ندارد، گفت: خدمت‌گزاری به مردم افتخار است چراکه اگر به مردم خدمت شود قطعاً برکات آن نیز در جامعه جاری و ساری می‌شود.

فرهنگ غرب خانواده‌ها را هدف گرفته است

وی بابیان اینکه متأسفانه امروز فرهنگ غرب خانواده‌ها را هدف گرفته و در حال پیاده‌سازی افکار و عقایدی به‌دوراز فرهنگ اهل‌بیت است، گفت: خانواده سنگ زیربنای جامعه است و اگر خانواده سالم باشد جامعه نیز سالم خواهد ماند و اگر خانواده منحرف شود به معنای انحراف جامعه است.

امام‌جمعه نهاوند اظهار کرد: هر عضو از خانواده در تعالی خود و خانواده مسئول هستند لذا باید به این‌ مورد توجه کنیم که امروز خانواده‌ها در معرض تهاجم فرهنگی و شبکه اجتماعی و غیره‌اند و همه وظیفه حفظ خود و خانواده را داریم.

وی با اشاره به بیانیه راهبردی اخیر مقام معظم رهبری که یک نقشه جامع و کاربردی است، گفت: در این ۴۰ سال مشکلات و ضعف بوده و هر دولت و مسئولی آمده مشکلی وجود داشته اما هنر این است که با توجه به نقاط ضعف و قوت گام دوم را باقدرت برداریم.

حجت‌الاسلام مغیثی با اشاره به پیام سفر رئیس‌جمهور سوریه به ایران و دیدار با مقام معظم رهبری، گفت: امروز با تلاش‌های محور مقاومت؛ سوریه در دوران تثبیت قدرت بشار اسد است و این همان چیزی است که اروپا و غرب آن را نمی‌خواستند.

نقش بر آب شدن توطئه دشمنان

وی ادامه داد: ایران اسلامی برخلاف کشورهای اروپایی و آمریکایی باهدف ثبات و آرامش منطقه گفت که بشار اسد باید بماند که خوشبختانه شاهد تحقق این مهم و نقش بر آب شدن توطئه دشمنان هستیم لذا امیدواریم روزبه‌روز محور مقاومت در جهان اسلام به هم متصل شوند و در برابر توطئه‌های دشمن مقاوم‌تر عمل کنند.

امام‌جمعه نهاوند با اشاره به پیام دیگر سفر بشار اسد به ایران، گفت: این سفر برای مقابله با اجلاس ورشو و شرم‌الشیخ مصر بود که آمریکا و ایادی‌اش برای محکوم کردن مقاومت جمع شدند تا به خیال خود حزب‌الله خلع سلاح شود.

وی در پایان با اشاره به ایام پایانی سال و فرارسیدن نوروز؛ گفت: امام خمینی (ره) همواره توجه ویژه به محرومین داشتند و در این راستا فرمان تشکیل کمیته امداد را در همان ابتدا دادند لذا امروز باید مسئولین و متولیان مربوط بیش‌ازپیش به محرومین و فقرا توجه داشته باشند.

حجت‌الاسلام‌ مغیثی در پایان خواستار نظارت بیشتر بر بازار شد و گفت: امروز با توجه به گرانی‌های افسارگسیخته نیازی نیست همچون سال‌های قبل بساط نوروز با همه آنچه درگذشته بوده برگزار شود.

وی افزود: افرادی که توانایی مالی بیشتری دارند فقرا و محرومین اطراف خود را فراموش نکنند.