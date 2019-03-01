دیدار بشار اسد با رهبری قدرت ایران در منطقه را به رخ دشمنان کشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته اردستان اظهار داشت: امام خمینی(ره) با توجه به داشتن دغدغه کمک به محرومان در روز ۱۴ اسفند ۵۷ و درست کمتر از یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمیته امداد را تاسیس کردند.

ویبا بیان اینکه مردم و مسئولان باید خود را در محرومیت زدایی از نقاط مختلف کشور مسئول بدانند، ابراز داشت: در قرآن کریم به این موضوع اشاره شده است که بندگان خدا از آنچه خداوند به آنها عطا کرده است انفاق کنند، بر این اساس با توجه به نزدیکی سال نو تمام اغنیاء باید به فکر فقرا باشند و به نیازمندان با توجه به توان مالی خود کمک کنند.

امام جمعه موقت اردستان گفت: شاهد دیدار پر معنای رئیس جمهور سوریه با رهبر انقلاب بودیم که در واقع قدرت ایران را در منطقه به رخ دشمنان کشید و نشان داد مقاومت در منطقه توانسته برای دشمنان ذلت و خواری را به همراه داشته باشد به نوعی که بعد از ۶ سال تلاش برای سرنگونی رئیس جمهوری سوریه راه به جایی نبردند.

حجت الاسلام موسوی افزود: آنچه که در موضوع سوریه محقق شد خواست و هدف جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب بود به نوعی که توانستیم با مقاومت، دشمن را کیلومترها دورتر از مرزهای کشور زمین گیر کنیم،.

وی ادامه داد: دشمن همچنان در حال تلاش است تا بگوید مردم بدون حضور آمریکا هیچ هستند و بعضی نیز در داخل کشور این موضوع را باور کرده اند.

وی با اشاره به اینکه پیام شهدا برای ملت ایران این است که شجاعانه و با استقامت و ایستادگی در مقابل دشمن صف آرایی کنید، تصریح کرد: این استقامت به یقین پیروزی را در بر خواهد داشت چراکه اگر به جای ترس از دشمن اگر از خدا بترسیم و امید به رحمت الهی داشته باشیم به یقین پیروز میدان خواهیم بود.