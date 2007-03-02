اجلاس منطقه ای بغداد به امنیت عراق کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیرترکیه در تماس تلفنی با "نوری المالکی" همتای عراقی خود از اجلاس منطقه ای بغداد حمایت کرد و گفت : این اجلاس گامی مثبت در مسیر برقراری امنیت و ثبات درعراق به شمار می آید.

وی در این تماس روابط دوجانبه و راههای تقویت آن در همه زمینه ها و تحولات منطقه را مورد بحث و گفتگو قرار دارد.

منابع مطبوعاتی پیشتر گزارش دادند که نخست وزیر ترکیه قصد دارد در نیمه دوم ماه مارس جاری برای دیدار و گفتگو با مقام های عراقی درباره مسائل دوجانبه، مسئله کرکوک و حزب کارگران کردستان ترکیه "پ.ک.ک" به بغداد سفر کند.

دولت عراق اعلام کرده است که اجلاس منطقه ای بغداد روز دهم مارس (نوزدهم اسفند) برای حمایت از روند سیاسی و تلاشهای دولت وحدت ملی برای استحکام بخشیدن به امنیت و ثبات عراق برگزار خواهد شد و از کشورهای همجوار، مصر، پنج عضو دائم (شورای امنیت)، سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب برای حضور در آن دعوت به عمل آمده است.