18 نفر از ماموران پلیس عراق ربوده شدند / دولت عراق تحقیقات در این باره را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروه موسوم به "دولت اسلامی عراق" مرتبط با شبکه القاعده، با انتشار بیانیه ای در اینترنت اعلام کرده است : اگر دولت عراق ظرف 24 ساعت افسرانی را که به یک زن عراقی به نام "صابرین العراقی" در ماه گذشته تجاوز کرده اند تحویل ندهد، 18 عضو وابسته به وزارت کشورعراق را خواهند گشت.

در بیانیه این گروه تندرو آمده است که این اعضای این گروه، 18 نفر از افراد منتسب به وزارت کشور عراق را در ولایت دیالی عراق ربوده اند .

این گروه تصاویر این افراد ربوده شده را همراه با بیانیه خود منتشر و تهدید کرده است که آنها را در صورت برآورده نشدن مطالبات خود ظرف 24 ساعت خواهد کشت.

"طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهوری عراق ( از اهل سنت) اخیرا اعلام کرده بود که احکام جلب عاملان احتمالی هتک حرمت به این زن عراقی براساس مشخصات ارایه شده از سوی وی صادر و گزارشی پزشکی به دستگاه قضایی ارایه شده است

در همین حال، سرتیپ "عبدالکریم خلف" مدیر مرکز عملیات وزارت کشور عراق اعلام کرد : پلیس تحقیقات درباره پرونده مفقود شدن 14 نفر از عناصر پلیس که برای رفتن به مرخصی شهر بعقوبه را ترک کردند، آغاز کرده است.

وی افزود: نزدیکان افراد مفقود شده شکایتی را به فرماندهی پلیس دیالی ارایه و تاکید کرده اند که بستگان آنها به خانه هایشان بازنگشته اند و این نیروهای پلیس از پنجشنبه شب مفقود شده اند.

شهر بعقوبه در 60 کیلومتری شمال شرقی بغداد قرار دارد و اکثریت آن را اهل سنت تشکیل می دهند و شاهد فعالیت مسلحانه است.