تماشاگران پرسپولیس علیه کادر فنی شعار دادند / اعتراض شدید بازیکنان سایپا به کمک داور مسابقه

به گزارش خبرنگارمهر، دراین دیدارپرسپولیس برای جبران 2 شکست اخیرخود مقابل استقلال اهواز و پیکان به میدان رفت اما درنهایت با گل دقایق پایانی مهرزاد معدنچی که از روی نقطه پنالتی به نتیجه ای بهتر از تساوی دست نیافت .

ضمن اینکه سایپا هم که پس از دو تساوی برای کسب پیروزی به میدان آمده بود، در این دیدارهم دوامتیازحساس را از دست داد تا در سه دیدار اخیر6 امتیاز بسیارسرنوشت ساز را از دست داده باشد.

در زیرحاشیه های دیگر این مسابقه را می خوانید:

* 20 دقیقه قبل از آغازمسابقه دربهای طبقه پائین ورزشگاه آزادی بسته شد وهوادارن مجبورشدند برای تماشای این دیداربه طبقه دوم ورزشگاه آزادی بروند، ضمن اینکه تا اواسط نیمه اول این دیدارفوتبالدوستان برای دیدن این مسابقه به استادیوم می آمدند.

* محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، افشین پیروانی مربی تیم ملی، وینکوبگوویچ سرمربی تیم فوتبال امید، تئودو یونگ کمک مربی استقلال و فردین معصومی کشتی گیر120 کیلوگرم تیم ملی کشتی کشورمان با حضور درجایگاه ویژه این دیدار را ازنزدیک تماشا کردند.

* طرفداران تیم فوتبال سایپا دراین دیداردرجایگاه استقلالی ها نشسته بودند وبه تشویق تیم خود خصوصا علی دایی سرمربی - بازیکن این تیم می پرداختند.

* هواداران معدود استقلال و سایپا برای دقایقی علیه تیم و بازیکنان پرسپولیس شعارمی دادند که این مساله باعث ایجاد درگیری بین آنها و هواداران پرسپولیس شد که با دخالت نیروهای انتظامی این غائله خاتمه یافت .

* بعد ازمدتها و به علت استرس موجود در این دیدار در زمان به ثمر رساندن گلهای هر دو تیم و حتی بین دو نیمه پرتاب مواد منفجره در استادیوم آزادی دیده شد.

* بعد ازخطای علی دایی روی شیث رضایی تماشاگران ضمن تشویق مدافع پرسپولیس به شدت سرمربی سایپا را با شعارهای خود مورد انتقاد قراردادند.

* استرس و حساسیت بازی باعث شده بود دنیزلی بارها درکنار زمین حاضر شده و با فریادهای بلند خود بازیکنان تیم را به اجرای دقیق دستورات فنی ترغیب کند .

* پس از آنکه تیم سایپا موفق شد گل دوم را به ثمر برساند تماشاگران پرسپولیس علیه کادر فنی و بازیکنان این شعارهای زیادی را مطرح کردند ولی پس ازگل تساوی آنها به تشویق تیم خود پرداختند.

* تکرارضربه پنالتی تیم پرسپولیس باعث اعتراض شدید بازیکنان سایپا خصوصا حمیدرضا فرزانه به تصمیم داور و کمک داورشد اما با دخالت صادقی بازیکنان سایپا به پشت محوطه جریمه رفتند تا زمینه لازم برای نواخته شدن این ضربه فراهم شود.

* درپایان مسابقه فرزانه و مومن زاده خود را سریعا به کمک داوربازی محمود رفعتی رساندند وبه شدت به تصمیم اومبنی بر تکرار ضربه پنالتی اعتراض کردند که این اعتراض ها با دخالت علی دایی ، رشیدی و داورچهارم خاتمه یافت .