آمادگی بخش خصوصی ایران برای بازسازی سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی پورمحمدی ظهر امروز جمعه در خطبه‌ های نماز جمعه مراغه با اشاره به اینکه پیروزی جبهه مقاومت در سوریه نشان از عجز و ناتوانی آمریکا و صهیونیست‌ها در برابر مدافعان حرم دارد، افزود: اتحاد سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در حل مشکلات منطقه به خصوص سوریه کاملا قابل مشاهده است.

وی سپس ادامه داد: در این میان ایران همواره در مقابل زورگویی های آمریکا و دیگر هم پیمانانش در منطقه خواهد ایستاد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دیدار بشار اسد با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: ایران همانگونه که در جنگ سوریه در کنار مردم سوریه بود در دوران سازندگی نیز به آنها کمک خواهد کرد.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی ایران امروز در تمام عرصه‌ ها آمادگی دارد در بازسازی سوریه در کنار مردم این کشور باشد، گفت: بشار اسد در سفر به ایران قدردان حمایت ‌های برادرانه رهبری، دولت و ملت ایران در مسیر مبارزه با تروریست ‌ها و حفظ امنیت در سوریه و منطقه شد.

وی با اشاره به اینکه بشار اسد آمده بود تا از مردم و رهبری جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حرم اهل بیت و مردم سوریه قدردانی کند، گفت: وی بدون مقدمات و تشریفات خاصی در ایران حضور پیدا کرد تا از زحمات مردم، دولت و مقامات ایران تشکر کند.