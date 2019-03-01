خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: امروز جمعه بارش «برف» برای اولین بار میهمان سپید خرم آبادی ها شد و موجی از خوشحالی و نشاط را در بین مردم شهر ایجاد کرد.

خرم آباد در پاییز و زمستان امسال روزهای بارانی و سیلابی بسیاری را به خود دید اما امروز در حالی که ۱۰ روز از آخرین ماه زمستان ۹۷ می گذرد بالاخره مردم مرکز لرستان شاهد بارش اولین برف سال بودند.

این در حالی است که امروز علاوه بر خرم‌آباد دیگر شهرستان‌های استان لرستان نیز شاهد بارش‌های خوب برف و باران بوده‌اند که امید می‌رود این روند استمرار داشته باشد.

سرهنگ مرتضی چغلوند رئیس پلیس‌راه استان لرستان گفت: به دلیل برف و بوران در لرستان، در حال حاضر تمامی محورهای استان به‌شدت لغزنده است.

وی افزود: در تمامی محورهای استان بارش برف را داریم و در حال حاضر محورهای اصلی استان باز است و تلاش می‌شود از مسدود شدن مسیرها جلوگیری شود.

رئیس پلیس‌راه استان لرستان عنوان کرد: شدت بارش در گردنه‌های استان بیشتر است و تردد وسایل نقلیه در محورهای استان تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است و توصیه می‌شود مردم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان هم گفت: مسیر گردنه گله بادوش الیگودرز بر اثر بارش شدید برف مسدود شد.

صارم رضایی بابیان اینکه در گردنه گاماسیاب، گشور، رازان و زالیان برف شدید در حال باریدن است، افزود: جمعیت هلال‌احمر لرستان در حال امدادرسانی در مسیرهای ارتباطی استان است.

تصاویری از نخستین بارش برف زمستانی در خرم آباد را در زیر می بینید.

عکس: محسن تیزهوش