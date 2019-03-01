بسیج جامعه پزشکی در صف اول ارائه خدمات داوطلبانه

به گزارش خبرنگار مهر، ۸ اسفندماه سال ۶۴ بیمارستان صحرایی فاطمه الزهرا (س) در عقبه خط جنگی جنوب که به عنوان یک مرکز درمانی و ‏غیرنظامی ساخته و بر اساس تمام پروتکل های بین المللی و معاهدات پوشالی جهانی به عنوان مکانی امن محسوب می شد، توسط ۱۰ فروند هواپیمای بعثی ابتدا بمباران تخریبی و بعد بمباران شیمیایی می شود و ده ها تن از مجروحان و کادر درمانی ‏در این جنایت بی‌سابقه جهانی به شهادت می رسند و یا دچار ضایعات شدید می‌شوند و این فاجعه مشابه بسیاری از جنایت ‏ها و نامردی های دیگر که در حق انقلاب اسلامی و مدافعان آن انجام شده و در جریان است، همچنان مغفول و مسکوت مانده ‏است. علت نامگذاری روز بسیج جامعه پزشکی نیز بدین مناسبت بود.‏

مجید احمدی معاون سازمان بسیج جامعه پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که امروز بسیج جامعه پزشکی بعد از گذشت ۲۳ سال از تاسیس آن در چه جایگاهی از نظر جامعه شناسی قرار دارد و چه نقشی ‏را به عنوان میراث دار بیش از چهار هزار شهید بهداری جنگ می تواند ایفا کند؟، گفت: ‏ همانگونه که مستحضرید موضوع سرمایه اجتماعی امروز یکی از مفاهیم پایه ای است که با آن می توان به سوالاتی نظیر ‏سوالات شما پاسخ داد. مهمترین مولفه های سرمایه اجتماعی سه ضلع «میزان اعتماد به یک سازمان»، «شبکه های مشارکت اجتماعی ‏یک سازمان» و «هنجارها و نظام ارزشی سازمان» است. با اندکی دقت و بررسی می توان بالاترین سطح کمی و کیفی از سه ‏مولفه بالا را در نهاد بسیج مشاهده کرد.

وی ادامه داد: اعتماد در بسیج اعتماد بر اساس شعر و شعار معرفی و تبلیغ نمی شود بلکه با عمل ‏تلاش شده است تا ملت به حقانیت و اصالت نظام فکری آن اعتماد کنند. ۴ هزار شهید دوران دفاع مقدس و هزاران جانباز و ۱۱ ‏شهید جبهه مقاومت طی سال های اخیر یکی از مولفه‌های اعتماد زا است. میلیونها ساعت خدمت بی مزد و منت طی سه دهه ‏گذشته پس از جنگ، هزاران اردوی جهادی و بیمارستان صحرایی، اعزام هزاران تیم تک تخصصی و بهداشتی و مراقبتی تا ‏حضور هزاران پزشک و پرستار و پیراپزشک پاکدست متخصص و دلسوز در کانون های بسیج جامعه پزشکی در دورانی که ‏بعضاً معدودی از کادر درمان در تعهد مالی کاری، تخصصی و فنی دچار نقایص و کم کاری و کم فروشی هستند ‏یکی از وجوه مولفه اعتماد در بسیج جامعه پزشکی است .‏

وی در ادامه به ضلع دوم مورد بحث اشاره کرد و افزود: در بهداری جنگ افراد و گروه‌هایی بودند که داوطلبانه و خالصانه انقلاب را یاری کردند اما در دوران آفیت و جهاد اصغر به مرور ‏زمان و به دلایل مختلف از نظام ارزشی که خود روزی مدافع و سینه چاک آن بودند، فاصله گرفتند. آنچه باعث می‌شود نظام ‏هنجارها و ارزش ها در بسیج از گزند تحلیل ها و فتنه ها در امان باشد، اتصال آن به منظومه از اصول فکری ثابت و نیز چشم دوختن ‏به دهان شارح و مفسر آن یعنی ولی فقیه زمان است.

احمدی اضافه کرد: ‏ در لایه های بعد نیز ارتباط با بدنه نخبگانی ما با علمای عظام و روحانیت اصیل حتی در تیم‌های امدادی و خدمت‌رسانی کاملا ‏تنگاتنگ و مستمر است مکتب اصیل فکری در بسیج جامعه پزشکی متکی به رفتار جهادی با دو بال تخصص و تعهد هستند.‏ اگر امروز در بسیج جامعه پزشکی کنگره سلامت معنوی برگزار می شود، اگر هیئت‌های اندیشه‌ورز ما به دنبال تعریف این نوع از ‏انسان در حوزه آنتولوژی یا انسان شناسی متفاوت از انسان شناسی مازلو و روانشناسی فروید هستند اگر کمیته های پرستاری ‏بسیج جامعه پزشکی به دنبال تبیین مدل قلب سلیم و پرستاری حکیمانه هستند اینها همگی با اتکا به نظام معرفتی است که ‏تلاش می کند دایره سخت علم سکولار پزشکی را بشکند و با نگاهی از جنس حکیم، نسخه حیات طیبه را برای بشریت تولید ‏کند.‏

‏ معاون سازمان بسیج جامعه پزشکی در ادامه ضلع سوم مولفه های مهم از اضلاع سرمایه اجتماعی را مشارکت اجتماعی خواند و بیان کرد: امروز بسیج جامعه پزشکی با در اختیار داشتن حدود ۵۰۰ کانون و بیش از هزار نخبه در قالب ۳۲ هیئت اندیشه ورز و ۱۵۰ ‏هزار عضو فعال و ۶ کمیته تخصصی که امور صنفی را پیگیری می کنند، در گستره نظام سلامت کشور و نیز ‏حمایت شبکه ای از خیرین سلامت و هزاران نفر از داوطلبین حضور در اردوهای جهادی و ویزیت های رایگان و ثبت نام صدها تن ‏از همکارانمان جهت حضور در جبهه مقاومت یکی از بزرگترین سامانه‌های مشارکت اجتماعی را در اختیار دارد.

وی اظهار کرد: فراموش نکنیم وقتی نظم و اقتدار بوروکراتیک و اجبار گونه در ساماندهی امور اجتماعی و نیز خدمات سلامت به بن‌بست ‏می‌رسد این سرمایه اجتماعی نهادهایی نظیر بسیج جامعه پزشکی است که می تواند بن بست های بروکراتیک را بشکند و ‏مسائل بغرنج را حل کند چنان که وقتی در بحران هایی نظیر جنگ زلزله سیل بسیج ریشه کنی فلج اطفال و صدها نمونه ‏دیگر به بسیجیان جامعه پزشکی و مجال و مهلت داده می‌شود این ظرفیت به سرعت و بدون دستور و داریه و داستان فعال شده و مردم طعم خوش خدمت هم دلانه را حس می کنند.

وی در پایان ضمن گرامیداشت راه و یاد شهدای جامعه پزشکی گفت: باید یاد و خاطره سپیدجامگانی که علی رغم داشتن مدارج بالای علمی و شان اجتماعی و موقعیتهای مناسب مالی، با عبور از سیم خاردارهای نفس خود، حضور در صحنه های جهاد و شهادت را برگزیدند و به مقام وجه الهی نایل شدند را گرامی بداریم.