به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پس از مذاکرات ناکام سران آمریکا و کره شمالی پیامی را در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت: «رئیس جمهور ترامپ باید اکنون متوجه شده باشد که نمایش های پر سر و صدا، عکس گرفتن ها و تغییر مواضع ناگهانی با دیپلماسی جدی متفاوت است. ما ۱۰ سال زورآزمایی و علاوه بر آن دو سال به معنای واقعی کلمه هزاران ساعت برای تک تک کلمات ۱۵۰ صفحه توافق برجام مذاکره کردیم. شما هرگز توافقی بهتر از آن بدست نخواهید آورد.»
در واکنش به مذاکرات ناکام آمریکا با کره شمالی؛
ظریف: مذاکره جدی با نمایش های پر سر و صدا متفاوت است
وزیر امور خارجه گفت: ترامپ باید اکنون متوجه شده باشد که نمایش های پر سر و صدا، عکس گرفتن ها و تغییر مواضع ناگهانی با دیپلماسی جدی متفاوت است.
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