ظریف: مذاکره جدی با نمایش های پر سر و صدا متفاوت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پس از مذاکرات ناکام سران آمریکا و کره شمالی پیامی را در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت: «رئیس جمهور ترامپ باید اکنون متوجه شده باشد که نمایش های پر سر و صدا، عکس گرفتن ها و تغییر مواضع ناگهانی با دیپلماسی جدی متفاوت است. ما ۱۰ سال زورآزمایی و علاوه بر آن دو سال به معنای واقعی کلمه هزاران ساعت برای تک تک کلمات ۱۵۰ صفحه توافق برجام مذاکره کردیم. شما هرگز توافقی بهتر از آن بدست نخواهید آورد.»