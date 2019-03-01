  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۰ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۴۱

در واکنش به مذاکرات ناکام آمریکا با کره شمالی؛

ظریف: مذاکره جدی با نمایش های پر سر و صدا متفاوت است

ظریف: مذاکره جدی با نمایش های پر سر و صدا متفاوت است

وزیر امور خارجه گفت: ترامپ باید اکنون متوجه شده باشد که نمایش های پر سر و صدا، عکس گرفتن ها و تغییر مواضع ناگهانی با دیپلماسی جدی متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پس از مذاکرات ناکام سران آمریکا و کره شمالی پیامی را در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت: «رئیس جمهور ترامپ باید اکنون متوجه شده باشد که نمایش های پر سر و صدا، عکس گرفتن ها و تغییر مواضع ناگهانی با دیپلماسی جدی متفاوت است. ما ۱۰ سال زورآزمایی و علاوه بر آن دو سال به معنای واقعی کلمه هزاران ساعت برای تک تک کلمات ۱۵۰ صفحه توافق برجام مذاکره کردیم. شما هرگز توافقی بهتر از آن بدست نخواهید آورد.»

کد مطلب 4556175
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه