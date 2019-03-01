بدون کسب این برد هم به ادامه لیگ امیدوار بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، کریم قنبری زاده غروب جمعه در کنفرانس خبری بعداز بازی با سپیدرود رشت ضمن تشکر از تلاش مربیان سابق تیم استقلال خوزستان، اظهارکرد: بدون این برد هم به ادامه لیگ امیدوار بودیم.

وی با بیان اینکه همانند بازی‌های هفته‌های گذشته موقعیت‌های زیادی بر روی دروازه حریف ایجاد کردیم، افزود: اگر مهاجمان دقت می کردند می توانستیم شاهد به ثمر رسیدن گل های بیشتری باشیم.

مربی استقلال خوزستان با اشاره به اینکه این پیروزی را به هواداران خوزستانی تقدیم می‌کنیم، گفت: داور این مسابقه توانست بازی را کنترل کند.

وی به حرکت تحریک کننده گلزن دوم تیمش نیز اشاره و بیان کرد: این بازیکن از روی جوانی حرکت انجام داد که سبب تحریک بازیکنان تیم حریف و هواداران این تیم شد من این حرکت را محکوم و از تماشاگران گیلانی عذرخواهی می کنم.

وی با اشاره به اینکه وضعیت تیم های بخش خصوصی بحرانی است، افزود: مسئولان باید از این تیم هایی همانند سپیدرود و استقلال خوزستان حمایت کنند.