انتظار داشتم برنده از زمین خارج شویم/ از بازی تیمم رضایت دارم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی پس از تساوی تیمش برابرسایپا در جمع خبرنگاران افزود: دو تیم ارایه گر یک بازی زیبا و سرعتی بودند . این بازی یکی از دیدنی ترین دیدارهای ما درهفته های گذشته بود . ناراحتم از اینکه تلاش بازیکنانم بی نتیجه ماند.

وی افزود: امیدوار بودم با تلاشی که بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس صرف کردند پیروز از زمین خارج شویم اما گلایه ای نیست فوتبال همین است یک روزمانند امروز بر جریان بازی حاکم هستیم اما به نتیجه نمی رسیم و در مقابل یک ضربه از سوی تیم حریف وارد دروازه ما می شود.

دنیزلی تصریح کرد: پیروزی برابر سایپا باعث می شد راه مان را در لیگ برتر راحتر ادامه دهیم با این وجود چیز زیادی نمی شود درخصوص بازی گفت . تنها می توانم بگویم از کار تیمم رضایت دارم.

دنیزلی پس از گفتن این جمله سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی را ترک کرد و از پاسخ گفتن به خبرنگاران خودداری کرد.

وی در پاسخ به اصرار یکی از خبرنگاران که علت خروجش از سالن کنفرانس را جویا شد گفت: چیزهایی را که باید می گفتم عنوان کردم و نیازی نبود بیش ازاین صحبت کنم .