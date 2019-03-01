حضور ۳۰۰ ورزشکار در جشنواره بازیهای بومی محلی فلات مرکزی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا جعفری شامگاه جمعه در آیین اختتامیه جشنواره بازی های بومی محلی فلات مرکزی کشور در اردستان اظهار داشت: جشنواره بازیهای بومی محلی هر ساله با هدف صیانت از ارزشهای فرهنگی کشور برگزار می شود و امسال اردستان میزبان این جشنواره است.

وی با بیان اینکه نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی بازی های بومی و محلی فلات مرکزی ایران امسال در اردستان برگزار شد و میزبانی شایسته‌ای را از وسی مردم و مسئولان این منطقه شاهد بودیم، ابراز داشت: سعی ما این است تا در سنوات آتی ا از این نوع برنامه‌ها را به شکل گسترده تری در اردستان برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی کشور ابراز داشت: تعداد ۳۰۰ ورزشکار از هشت استان کشور در این جشنواره حضور داشته‌اند و مسابقات به صورت فنی در رشته های دال پلان،هفت سنگ مهارتی و چوب کشی انجام و در پایان با معرفی سه تیم برتر به ۳۱ نفر جوایز ارزنده‌ای اهداء شد.

وی ابراز داشت: هدف از برگزاری جشنواره این بود که به معرفی بازی های بومی محلی بپردازیم و بر این اساس نگاه ما در برگزاری این جشنواره اصلا رقابتی نبوده است.